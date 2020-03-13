新聞線上》2020分水嶺

北京以大欺小，目中無人的浮誇，惹怒了台灣人，也葬送了國民黨，蔡英文以壓倒性票數取得連任，國民黨潰不成軍。（資料照）

記者陳杉榮

台灣和中國這七十年關係的發展，大抵不出美國的中國政策和國共兩黨的互動，中國近年「挾美制台」，但反批台灣「挾洋自重」，國民黨在台灣的存在，則讓中共對內掌控了民族主義的話語權。由於美國對中國這個國際第二號人物的政策已做調整，蔡英文又逆勢連任台灣總統，台灣和中國的關係出現了微妙的變化。

冷戰時期美蘇對峙，美國對中國開門，即使中國發生六四天安門慘案，美國仍希望「和平轉變」，中國加入世界貿易組織後，成為「世界工廠」，是世界第二大經濟體。中國羽翼豐滿後，並沒有依照美國的期待「和平轉變」，共產專制體制反而更加牢靠，北京憑藉強大的經濟能量，口頭說永不稱霸，事實上則是得寸進尺，「中國製造二○二五」、「一帶一路」，一個一個的出台，擺明告訴美國，「彼可取而代之」。

美國總統川普打出美中貿易戰，調整美國對中政策，獲得兩黨支持，華府親北京的「中國通」全部陣亡，這是尼克森開門政策所料想不到的局面。美中關係發展軸線改變，美國同時強化對台灣民主存續的保證，近期參眾兩院接續通過「台灣旅行法」、「台灣邦交倡議法案」，用法律證明「美國與台灣站在一起」。

台灣對中國的關係發展幾十年來都掌握在國民黨手裡，陳水扁任內，談兩岸關係的台灣代表是國民黨主席連戰，二○○五年連戰前往北京會晤胡錦濤，「黨對黨」的曖昧關係昇華到最高點，「政府對政府」不見了，國民黨公開成為共產黨的扈從。馬英九擔任總統八年，經歷了胡錦濤的懷柔和習近平的稱霸，並未改變扈從態度，國民黨彎了的腰桿從此未再打直。

蔡英文二○一六上任，向北京表態，端出中華民國憲法和兩岸條例，並承認一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實，作為「既有政治基礎」，卻遭習近平甩鍋。二○一八年台灣地方選舉，中國操作網路伎倆得逞，捧紅了韓國瑜，民進黨大敗，中共食髓知味，乘勝追擊，二○二○開春，習近平提出「一國兩制台灣方案」，一口吃定民進黨沒有明天。

北京以大欺小，目中無人的浮誇，惹怒了台灣人，也葬送了國民黨，蔡英文以壓倒性票數取得連任，國民黨潰不成軍。習近平沒有依慣例祝賀江啟臣當選國民黨主席，顯見國民黨的剩餘價值已無多。蔡英文連任，代表台灣人用選票說話。二○二○是一道分水嶺，台灣可以是中國最友善的鄰國，兩岸也可以繼續針鋒相對，如果有心作為負責任的大國領袖，習近平是該轉個彎了！

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