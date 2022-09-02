記者莊榮宏

日前說要回復中華民國國籍的曹興誠，昨天言而有信，讓缺乏誠信的台灣政客一片尷尬，老曹今後得以台灣人身分談台灣事，藍營親中統派再也不能用「新加坡人少管台灣閒事」來罵他，台灣有識之士則從老曹身上發現，做為台灣人暢快議論台灣事，原來如此可貴。

不論富人或窮人，都可以從老曹身上得到啟示。兩岸最緊張時，國際眼中的台灣彷彿岌岌可危，國內也有人信心動搖，沒錢的只能認命，有錢的則「準備」妥當，介於有錢和沒錢之間的大多數人，選擇把身家託付給國家，自己守住工作崗位、維持正常生活，並關注局勢變化。當他們看到比一般有錢人還有錢的老曹放棄新加坡國籍，定居台灣，選擇終老甚至死於斯土，不由得思考，倘若人生勝利組對台灣如此有信心，那我有什麼好擔心？

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老曹不偉大，因為和他一樣、甚至比他付出更多的，大有人在；但老曹在中國軍演的節骨眼聲討統派、強烈反共，並以行動印證所言，這對人心產生穩定作用。他昨天說要推動神射保鄉、黑熊戰士兩項計畫，人們就聯想到，既然疫情緊張時，民間可以對外採購疫苗以濟國家之不足，那麼兩岸緊張時，老曹捐錢暨推動計畫以補國防之不足，自是理所當然 ，這一塊既然沒有人做，讓他去試又何妨？

行政院對此表示樂於協助，這是對的。人們擔心的是，國防部和教育部的保守視野與思維，能否承當此任？與此同時，金門守軍昨天首度擊落侵犯國疆的無人空拍機，憋了好幾天的台灣人這才出了一口鳥氣，民心稍獲紓解，由此而知民氣可用，故政府面對「曹策」須因勢利導、合則兩利，不可坐觀成敗，辜負民心。

曹策另一層效益，是在推動期程中，愛國觀念自然注入人心，接觸計畫的所有人在參與過程中將深刻體認︰我們是一個國家、一個命運共同體、為後代子孫奮鬥的男女、拒絕共產統治的自由人。經由全民國防的推動，使命感與責任感得到建立並取代無助感與茫然感，每一梯次的訓練完成，都將誕生一批生力軍，他們知道別人需要自己的保護，因而變得更堅強，這股氣勢將使台灣邁向亞洲版的以色列。

台灣未被中國併吞，關鍵一是外部有民主同盟協防守望，關鍵二是內部的民心士氣維繫不墜，尤其後者，正所謂「無心防即無國防」。曹策表面是協助國防，政府卻應藉著它以同步構築心防，心防健全了，全民就是國軍的堅強後盾，一旦軍民同心，台灣即是海上長城，共軍自難越雷池一步，只是野心者的慾望無窮，面對惡鄰，守護台灣的志業將需要更多「老曹」投入。

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