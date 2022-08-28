自由開講》疾風知勁草！評曹興誠申請回歸國籍

黃大益

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國於台灣周圍進行封島式軍演，聯電前董事長曹興誠不僅批評中國此舉是破壞區域和平穩定，還捐出1億美元強化台灣國防，呼籲台灣人要團結一心、保家衛國。近日曹興誠面對媒體採訪時也公開表示，他已放棄新加坡國籍、申請回歸中華民國國籍。

近日曹興誠面對媒體採訪時也公開表示，他已放棄新加坡國籍、申請回歸中華民國國籍。（資料照）

曹興誠接受《自由亞洲電台》專訪時說道：「台灣人要有一股士氣，所以他回台灣跟大家在一起。」因為要大家反共，自己不能躲在外面。從捐款到回歸國籍，曹董事長一連串的行動，可以看出幾件事情：

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首先是生於台灣，卻不認同這塊土地的強烈對照。同樣是實際行動，曹董事長是回歸中華民國，選擇和台灣站在一起；但台灣內部某特定族群，一方面享受著國內的資源與好處，另一方面卻與中國裡應外合，天天唱衰、分化台灣。

其次，曹董事長目前在聯電已無要職，任何決定都只須為自己負責，簡言之曹董事長在擺脫公司經營考量上的種種限制後，能更自由自在地「做自己」。從斥責中國蠻橫、捐款力挺國防到申請恢復國籍，在不用討好任何一方的情況下，所做的決定來得格外真心實意。

最後，曹董事長也表示自己會落葉歸根在台灣，更預言自己會有三種死法，第一是「病死」、第二是看著中共政權垮台「笑死」，第三是「戰死」；且絕不活著看台灣變成另外一個香港。同樣是落葉歸根，但曹興誠的根有別於《我們同唱一首歌》歌詞中「落葉歸根是唐山」，他的根是台灣，不是中國。

唐太宗〈贈蕭瑀〉詩中寫道︰「疾風知勁草，板蕩識誠臣」；台灣人也有句話稱道：「蕃薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠」。面對敵國威脅，台灣人的抵抗意志，會大大影響國際社會幫助台灣的意願；曹董事長此次慷慨解囊、回歸國籍，象徵意義遠大於實質意義，不僅讓國際社會看見台灣人保衛家園的決心，也團結國人士氣，台灣不求戰但也不畏戰，番薯子不驚落土爛，一定枝葉代代湠。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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