新聞線上》一支掃把一張椅子

記者莊榮宏

二戰初期，英國首相邱吉爾搭乘地鐵時詢問乘客，「如果納粹德國打過來，大家怎麼辦？」在場無人示弱，都堅定表示要保衛家園、絕不退縮，一位婦女更站起來說「就算手中只有一支掃把，也會拿它抵抗到底」，「一支掃把」的典故即出於此，遺憾的是，這個寓意深遠的愛國故事，到了藍營嘴裡就屢遭貶抑，不知道為什麼，藍營對激勵人心的愛國故事始終懷有莫名恐懼，他們不相信台灣人有抗敵的勇氣，更不相信自己有能力抵抗侵略。

加州橘郡的台灣人教會最近遭「中國至上主義者」攻擊，但這場有計畫的屠殺很快就被「一張椅子」阻止；是的，當年有英國婦女抓起「一支掃把」抵抗納粹德國，今天則有台灣人牧師抓起「一張椅子」打倒兇手︰台灣人和英國人都具有同樣的勇氣。

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美國發生多次血腥槍擊，像台灣人教會憑一己之力打倒兇手的實在是罕見，世人因而看見這群台灣人︰

手無寸鐵，面臨宰割，卻能扭轉命運。

猝不及防，處於被動，卻能化解危機。

承平過日，年邁力衰，卻能團結突圍。

當統派激進殺手周文偉被張宣信牧師丟出的「一張椅子」打倒在地，台灣人教友毫不遲疑，紛紛飛撲壓制兇手，這是出於勇氣。

當周文偉被壓制在地難以呼吸而求饒時，他們放鬆手勁，讓這個殘暴兇手能活下去，這是出於慈悲。

當兇手失去反抗之力，他們沒有趁機私刑報復，而是將這個喪盡天良的傢伙，髮膚完好地交給美國警察，這是出於善良。

所以，當周文偉開口向他所欲殺害的台灣人乞求活命時，他的「痛恨台灣人」和「滅獨天使日記」，顯得格外蒼白無力。

加入拉斯維加斯「中國和平統一促進會」的周文偉，因為政治洗腦而仇恨台灣人，但在他最脆弱時刻，決定讓他繼續呼吸、容許他活下去的，卻是他所痛恨的台灣人，這真是對「中國至上主義者」的最大諷刺。

當這個人渣對台灣人教友進行「無差別殺害」時，篤信基督大愛的台灣人教友回報以「無差別保護」，沒有傷他一根寒毛，這是完全不同層次的格局和胸襟，屬於正港的台灣人所有。

周文偉，這個矢志消滅台獨的「孤狼殺手」，以為可以為所欲為，卻栽在一張椅子之下；倘若手無寸鐵的台灣人教友在槍口之下都能有所作為，我們就應該相信，住在台灣的台灣人絕對有足夠的能力、智慧和勇氣應對中共的威脅。

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