記者莊榮宏

朋友迷上做木工，我有見於中共認知作戰的效能大躍進，跑去他家請益，他卻忙著敲敲打打，只叫我幫他拔一根鐵釘，我拿起拔釘工具，他卻遞來一根大頭針說「用這個試試」，我笑出來「別鬧了，這哪拔得起來？」

朋友說，你先試著用針尖，沿著釘帽的四周，輕輕挑刮，會怎樣？

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我照做，「有一些木料被刮起來，但這樣還是拔不出來啦」。

他說「你每天刮它一個小時，會怎樣？」我說「當然是木料越刮越多囉」。

朋友說「你時時刮、天天刮，一個月後，釘帽周邊的木料會刮光。你再捏住釘帽，時時搖、天天搖，一個月後，鐵釘會鬆動，你繼續搖，鐵釘和木頭的密合度都比前一天更鬆脫，再搖一個月，就可以輕鬆拔起來了」。

我說「邏輯上沒錯，現實生活沒人會這樣幹」。

朋友說，中共就會這樣幹，而且正在這麼幹！他們花上半年做一個案子，我們建立的價值觀和信念，像釘入木頭的鐵釘，看起來牢不可破，難以動搖，但中共的認知作戰就像大頭針，始於無聲無息，繼之鋪陳佈局，最後一舉拔釘。

像「抗共保台」原本是執政黨在選舉戰場上大殺器，卻因被成功連結上「戰爭恐懼」而失靈；再如台積電原本是「護國神山」，卻被連結「去台化」的危機感而利基不再。前者使你抗共無力，後者使你疑美成理，都是經由長期鋪陳佈局後，拔除台灣安身立命的鐵釘。

我感傷地說，對中共認知作戰，台灣經驗豐富，戰鬥力強，民主同盟還前來取經，如今怎會被打得招架不住？

朋友說，認知作戰是大規模的感官戰、抹黑戰、思想戰，需要投入大量資源，中共傾國家之力，台灣的主力卻是義勇軍，這種仗是要怎麼打？而執政黨太平日子過慣，不免怠惰；久居高位，不免陷入「燈下黑」的盲點；加上黨政要員不乏爭權奪利、卡位佈局，淨想著如何壯大派系、培植羽翼、汲取利益，幾人有心思搞正辦？好多重大話題被對岸打得鼻青眼腫，掌握國家資源和公權力的執政黨，最是難辭其咎。

我說，恨鐵不成鋼，這該怎麼辦？

朋友說，民進黨不是不知道問題的所在，而是無力從內部改革，長期執政所積累的盤根錯節，深到難以一刀切除，但若不做出耳目一新的有感變革，丟掉政權的危機迫在眉睫。過去人才，如今包袱，佔住位置，死不肯走，拖累的不只是一個黨，更是台灣的未來，他們都將是「歷史的罪人」。

至於認知作戰，乃當務之急，對方會繼續追打「治安敗壞」、「政府沒做什麼事」到「政府什麼事都沒做」，在人民腦海深植印象，為下回鬥爭養本錢。執政黨要趕緊整頓隊伍、撒下資源，在刮釘帽的「浸潤」之初，就生警覺，列管追蹤，擬定對策，一一拆解，每場仗都要打贏，否則，一旦鐵釘拔光，桌子就會垮台。

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