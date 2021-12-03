新聞線上》誰來移送朱立倫？

記者莊榮宏

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，看過受傷照片的無不感到驚悚，同情她的遭遇，並同聲譴責暴力。

在一片撻伐聲中，中國國民黨中央委員黃覲偉卻評論高嘉瑜「活該被打」，對於他這種「只罵被害人，不罵加害人」的行徑，全國為之譁然，憤怒幾乎淹沒國民黨。

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為了滅火，朱立倫說，黃覲偉「破壞黨的形象，造成社會和黨的距離」，黨要嚴正處分，將他移交考紀委員會；一副道貌岸然，但老實說，最沒資格數落黃覲偉的人就是朱立倫。

不久前，中共藉口「台獨金主」的政治理由，重罰台灣遠東集團廿億台幣，對於這種政治暴力，朱立倫沒有一個字譴責，還反過來酸遠東集團「要遵守中國法令」。

不幫忙就算了，還落井下石，真教人心寒，虧遠東集團數十年來不知捐了多少錢給國民黨。

黃覲偉實在很冤枉，朱主席可以「只罵被害人，不罵加害人」，他卻不行，真是豈有此理，何況黃覲偉只不過是發揚國民黨的固有傳統，何罪之有？

中共軍機不斷騷擾台灣，中國國民黨的同志是怎麼說的？

吳斯懷說：共機繞台不算挑釁。

季麟連說：共機闖我防空識別區不算擾台。

夏瀛洲說：共機有權巡邏台灣空域。

這些傢伙肩上掛了幾顆星星就人模鬼樣，當台灣遭受中國武力霸凌，他們幫中共擦脂抹粉，反罵自家政府「挑釁」，和主席「專罵被害人，不罵加害人」一個樣，個個都犯了朱立倫說的「破壞黨的形象，造成社會和黨的距離」，朱立倫可有移送任何人？

朱立倫還罵黃覲偉：「對於任何形式的暴力，我們都零容忍。」那麼中共派戰機帶飛彈，天天侵擾台灣，這若不算「任何形式的暴力」，那什麼才是？

對中共「各種形式的暴力」，朱立倫不但沒有「零容忍」，還山包海容，只差沒有熱烈歡迎。

這個主席和這個黨「逢中必軟」，只敢在國內鬥執政黨，不惜犧牲國家社會的整體利益，硬要操作四個公投阻斷台灣的未來；也只會在黨內鬥同志，為了主席一己之私和個人未來總統之路，在公投案上，脅迫縣市首長從政同志與民意為敵，唯黨意是依，造成這些開疆闢土的同志面臨連任的困難，真不愧是內鬥內行、殃及同志的「殃殃」大黨呀。

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