新聞線上》認知戰的俘虜

郭彥均。（翻攝自臉書）

記者陳杉榮

藝人郭彥均發文「很多孩子走了」這場風波，是明顯的認知作戰，廿五個粉專接連發布相同貼文，散播者刻意在台灣疫情升溫、防疫最關鍵的時刻，打著溫情訴求，鼓動對於政府的不滿，藉此打擊指揮中心的防疫作為。雖然透過藝人發文，國民黨朱立倫等又加碼演出，但「事實勝於雄辯」，謊言很快被拆穿。

行政院長蘇貞昌公開表示要究責查辦謠言，強調有相近團體明顯操作痕跡，曝光了這次認知戰。專門為反對民進黨而反對的國民黨，自黨主席朱立倫到立委及一干議員等，出言痛批還搞自首，「聲援郭彥均、連我也法辦」，儼然正義之士，不知情者還可能以為粉專發文是國民黨下的廣告。有人說蘇貞昌「大砲打小鳥」，以閣揆之尊抓謠言，只會激化對立，這其實多慮了。粉專發文散播「沒有愛的仇恨」，不管是以誰之名，台灣主流社會都不會也不可能接受。

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二○一八年台灣首度遭逢網路認知作戰洪流，反對黨和境外勢力聯手打造「韓流粉專」，東奔西突，除了分化台灣，並在當年的選舉痛擊民進黨。有了慘痛教訓，台灣社會逐漸建構起網路作戰的防禦堡壘，辨識假訊息成為生活的日常，或許因意識形態深陷其中或其他因素耽溺沉淪者還不少，起碼，正常人多少都已具有抗體。

朱立倫和國民黨民代真的關心「很多孩子走了」？還是有心造成另一種恐懼？無視廿五個粉專接連貼文，其中十九個粉專是在十秒內相繼發文，這麼明顯的操作，朱立倫是要聲援什麼個郭彥均？沒有戰略高度，喪失核心價值，漠視客觀事實，國民黨的自體免疫系統早已出毛病，失去判斷客觀事實的能力，淪為認知戰的俘虜。一個光會喊反對，沒有戰力的反對黨，也難怪連國務機要費除罪化這種會被歷史審判的案子，民進黨都敢當著國民黨的面直接硬幹。

郭彥均和這些粉專是不是有主觀犯意？是不是符合犯罪構成要件？司法和檢調機關去偵辦認定，查辦粉專貼文不能沒有下文。民主講求程序正義，不可羅織入人於罪，也不能任由認知犯罪橫行無阻。政府呢？除了強化認知戰的防禦體系之外，做好施政防杜假訊息，及時應變拆穿謊言，方能降低假訊息認知戰造成的傷害。

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