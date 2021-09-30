新聞線上》朱立倫變種鷹派有必要嗎

記者陳杉榮

朱立倫擊敗張亞中當選國民黨主席，外界以為「紅統」那件衣裳隨著張亞中落選而脫掉了，誤判國民黨回歸「正常倫」。孰料，習近平發出賀電，不僅把「為國家謀統一」的這件「紅統」衣裳重新穿在朱立倫身上，還幫他扣上「為民族謀復興」的扣子。為了和中共重新接上線，朱立倫回函加碼唱和，大罵民進黨「去中反中」，把政黨競爭拿來向敵人獻媚，聯手共產黨對付民進黨，「正常倫」變成「變種鷹派」有必要嗎？

朱立倫不是江啟臣，中共是把他擔任國民黨主席當一回事的，江啟臣的出身背景和政治資歷，在中共眼裡不過是「一日店長」，去年江補選上國民黨主席，國台辦出面敷衍訓導兩句。今年朱立倫當選，習近平的賀電照慣例發來，堅持九二共識，反對台獨，這是國共兩黨的共同政治基礎。簡言之，兩個「中國黨」的共同互信就是一起罵民進黨、一起抵制蔡英文。

請繼續往下閱讀...

習近平的賀電又是堅持，又是圖謀，期望兩黨登高望遠，雖有緩和兩岸緊張局勢之意，但就是緊緊把國民黨拉向共產黨那一邊，不要國民黨又靠向美國。為了回報習大大的賀電，身為台灣在野，沒有太多本錢的朱立倫，只好大罵民進黨來回報，他所強調的「求同尊異」，直接回收，丟到柴房。朱立倫批評民進黨政府「改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻」，這種昧於事實的說法，並不為台灣人所採信，美日等民主同盟同感訝異！

國民黨這幾年來，黨的結構和黨員素質以及支持者發生了重大的質變，年輕人不參加國民黨，老舊的國民黨從「泛藍」演化出「深藍」，近期在中共認知戰的強烈洗腦下，又有「瘋藍」出現，憧憬中國復興夢，犧牲中華民國在所不惜，他們在鍵盤上狂電民進黨，鄙視國民黨菁英，這是所有國民黨主席沉重的包袱。二○一六年狂敗三百萬票的朱立倫回鍋黨主席，圖的是二○二四的參賽權。為了「統一」中國國民黨，為了和中國重新上線，朱立倫瞬間「變種鷹派」，或許是宿命，大家也好奇，「鷹派朱立倫」要把國民黨帶到哪裡去？

在台灣執政的民進黨，最大的敵人不是國民黨，而是民進黨自己。蔡英文這幾年，對外政績看似不錯，美日印澳和歐盟都對台海和平表示關注，台灣的國際能見度比以前提高超過一百倍，但「溫度不代表進度」，唯有拿出具體成績，才能說服國人。國家的方向是什麼？年輕人的未來在哪裡？對中國，強化抵抗意志之餘，有沒有第三條路？這些大哉問的題目，都需要給「天然獨」、「天然台」的年輕人一個選擇。這比誰當國民黨主席更重要一百倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法