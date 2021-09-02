新聞線上》打人喊救人

記者陳杉榮

當Delta變異病毒株侵襲全球，各國病例數急遽增加之際，今年五月疫情擴散的台灣回復到可控狀態，防疫成績舉世肯定，無奈國民黨就是「不開心」，立法院本月底開議，可預見仍將喊打喊殺。而從連戰、張榮味等人「違規」打疫苗、藍營「打」高端不打聯亞、國民黨執政縣市名列疫苗接種第二類施打王來看，「打人喊救人」實在不應該。

台灣防疫有成，國民黨不分區立委陳以信上會期總質詢時，送花給行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中，有些作秀，並不離譜。未料此舉引爆黨內鬥爭，國民黨立院黨團決議，將他送考紀會議處。五月疫情擴散，國民黨全黨陷入歇斯底里，為反對而反對，毫無節制的攻擊政府所有防疫措施，大扯防疫後腿。

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期間，為了爭奪未來選舉的主導權，趙少康組織「戰鬥藍」，彷彿「新國民黨連線」復出江湖，逼得黨越走極端。江啟臣的黨中央本就弱勢，鷹派控制國會，黨團杯葛無方。如今為了黨主席選舉，朱立倫和江啟臣兩位本性儒雅的政治領袖，為了爭奪非典型、非理性的韓粉票源，竟然把國家的防疫政策拿來當作箭靶。

國民黨反對防疫政策，經常自打嘴巴。連戰、張榮味、張顯耀、黃昭順等人，特權接種疫苗，連勝文每罵一句，連戰就被罵一次。過去國民黨團支持國產疫苗研發製造，高端和聯亞的投入，都應受到肯定，朱立倫卻說「高端是民進黨的金孫」，國民黨只砲轟高端，從未批判聯亞，何以故？是不是自己人所以採雙標。藍營名嘴質疑疫苗接種第二類「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」一直膨脹，還不打高端？結果數字說話了，資料顯示，國民黨執政的彰化、雲林、南投、嘉市囊括第二類前四名。這不是「打人喊救人」又是什麼？

防疫視同作戰，民進黨去年疫苗採購的確有所疏漏，但拚了命傾全力在全世界找疫苗，已經逐漸紓解疫苗荒，藍營無止境的攻擊，應該適可而止。國民黨主席九月二十五日投票，不知道新的黨主席選出後能否正面導向，讓這個黨回到正常的路上。

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