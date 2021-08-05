新聞線上》朱立倫能改變什麼

記者陳杉榮

朱立倫宣布投入這次國民黨主席選舉，受到關注。他說「改變才有希望，重拾領導才能改變！」他要把局勢扛起來，「把中華民國贏回來！」參選黨魁，有此雄心壯志很好，但他面對的內外局勢非常的差，國民黨咎由自取，在美國、日本和中國的眼中，越來越無足輕重，在台灣年輕人心中，國民黨和韓粉一樣，和改革相去太遠。

六年前朱立倫曾一度擔任國民黨主席，還訪問了北京和習近平進行黨對黨的「朱習會」，當時國民黨和美、日兩國的關係還不像今天這麼差，美日當然在乎馬英九總統走的親中路線，但並不擔心，他們相信政黨政治，相信台灣可以透過選舉政黨輪替，並且押寶在蔡英文身上。朱立倫本無意出馬參加必敗的總統選舉，為了「換柱」，朱在馬英九的支持下撤換不適格的總統候選人洪秀柱，由於馬政府氣數已盡，朱的「百日維新」以慘敗收場。

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二○一六年蔡英文擔任總統以來，國民黨成了真正的「反對黨」，逢蔡必反，逢民進黨必反，甚至逢台灣必反，對日、對美、對中三強的應對也都亂了套。李登輝總統任內累積了豐沛的台日交流資產，國民黨棄如敝屣，把人脈資源全部奉送給民進黨，黨內但見仇日，未見友日，在民族主義的挑動下，二○一八年針對日本，以食品安全為名，提案福島五縣食品進口公投，意圖斬斷台日進一步交流。對美關係，國民黨原有親美反美，但在中國因素下，親美也成絕緣，今年針對美國，提案反萊豬公投，完全無視國家經貿戰略，箇中隱含了中國挑動台灣人反美的民族因素。

儘管國民黨親中、媚中，中國何曾把國民黨放在眼裡，習近平自二○一五年「馬習會」起，即以君臨天下的睥睨眼色看待區區的國民黨。蔡英文執政後，國民黨賣力扯後腿，不過換來國台辦的賞識，政協主席出面誇獎，這就高規格了，黨對黨，門都沒有！江啟臣去年擔任黨主席，國台辦三天兩頭賞他吃排頭，面對中共，「中華民國建國政黨」變成窩囊廢。也難怪，現在還有前國民黨主席以和國台辦主任站在一起主持活動感到榮耀呢！

當奧運男子羽球雙打冠軍王齊麟和李洋大聲告訴大家「我來自台灣」、來自金門的李洋說「讓大家看到我們台灣人的精神」，他們做為台灣年輕人的代表，正式告訴世界「台灣就是台灣人的台灣」。當具有國際觀的台灣年輕人宣示與這塊土地連結，國民黨這個老舊的團體還在和台灣切割，「要把中華民國贏回來」的朱立倫，他想改變什麼？要改變什麼？能改變什麼？好多的問號。

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