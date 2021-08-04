自由開講》國民黨主席之爭 誰卡誰？

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朱立倫於8/2宣布投入國民黨主席選舉，並於8/3召開宣布參選黨主席後的首場記者會，有趣的是，當天也傳出挺江人士要力拱侯友宜為2024年國民黨的總統參選人，更有相關人士指出朱立倫參選黨主席是為了「卡侯」，這一操作，究竟是誰卡誰呢？

前國民黨主席朱立倫3日現身，正式宣布競選國民黨主席。（資料照）

情勢有利 卻錯失良機

民進黨適逢疫苗及疫情之亂，但國民黨在江啟臣領導下，立院及輿論皆無取得明顯戰果，國民黨民調持續低迷，反倒是民眾黨民調有一定程度的提升，面對此一情況，現任黨主席江啟臣似乎沒有提出相關的解方及建樹。日前也傳出江啟臣與連勝文在黨的職位任命上有不如預期的情形，再加上，黨中央與地方首長、民代之間的相關合作，也都顯示出部分縣市首長及民代皆有與江啟臣不同調的情勢，領導危機一一浮現，都為江啟臣連任之路增添變數。

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司馬昭之心 路人皆知

在黨內改革無顯著政績及領導威信下滑的情況下，江啟臣要爭取連任，要如何阻擋朱立倫的挑戰呢？或許將朱立倫培養出的一方霸主侯友宜拿來當盾牌，是個可行之法。侯友宜是目前國民黨的民選政治人物中，不論在輿論及聲量，都在數一數二的位置，不免有許多勢力勸進侯友宜爭取2024年總統，這就會與朱立倫選總統的立場有衝突，造成朱與侯的矛盾，也是看準了此一情形，形成了「以侯打朱」的「卡朱」戰法。但侯友宜針對此事也明確回應表示目前當務之急就是守好疫情，同時表示「面對所有事，我們只有念茲在茲，為人民、為國家努力做事。」，間接迴避敏感問題，也表示侯友宜並不想涉入黨主席之爭或在黨主席之爭中被有心人士利用。

化解對方戰術 以退為進

朱立倫於8/2宣布參選的聲明中，明確表達明年地方選舉，他會扛起完全責任，一定打贏選戰，且2024年大選，他也會全心無私的為黨求賢，推出最強的候選人。這一番話，可以理解為朱立倫沒有要考量自己的總統之位，而是著重在國民黨如何研擬提名策略爭取贏回執政權。再加上，8/3朱立倫在記者會受訪時又再次表明：現階段國民黨有非常多優秀人才，包括新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕、甚至前高雄市長韓國瑜，只要大家一起努力，民調越來越高，國民黨一定會推出最強的候選人，打贏選戰，重新贏回執政。以上發言明確指出，屆時國民黨也可能會提名侯友宜參選2024，所以某些黨政人士刻意要用2024年的事來操作，以利自身的政治前途，到頭來只是被人看破手腳，格局盡失。

（政治觀察者）

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