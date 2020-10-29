記者陳杉榮

蔡英文連任總統就職還不到半年，企圖接棒者早已躁動難安，民進黨內群雄如此，國民黨內想要捲土重來者，也開始鋪陳。在政黨政治走上軌道，政治理念有如白開水一般自然，人民不再期待「天縱英才」的客觀環境下，「結盟」將是二○二四年逐鹿台灣者的「民權初步」，二○二二年縣市長選舉則是檢驗結盟成效，取得總統選舉門票的重要關卡。

民進黨經陳水扁和蔡英文兩任總統執政，立法院第九屆、第十屆連續取得國會多數席次後，政治理念和主權主張大家耳熟能詳，人民繼續生活在自由民主的環境中，是台灣人共同信守捍衛的基本價值。蔡英文「中華民國是台灣」的執政路線，將是黨內接棒者的最大資產，但未來的國際變化和黨內競爭，不排除蔡英文的路線會受到挑戰。

請繼續往下閱讀...

小英八年執政，黨內元老和新秀「濟濟多士」，想要逐鹿二○二四者，恐怕比外界想像的多，行政院長蘇貞昌的閣揆任期，牽動蔡英文的人事布局，是群雄爭霸的另類起跑線。二○二二地方選舉，高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲爭取連任，無庸置疑。台北市、新北市、桃園市和台中市等四都的候選人誰屬，賴清德和鄭文燦、林佳龍等人誰的結盟能量大，誰就更有喊價的實力，屆時蔡英文僅餘不到兩年任期，走入跛腳，諸侯對二○二四黨內初選將越具有影響力。

朱立倫和韓國瑜仍是國民黨現階段二○二四的影子人選，韓國瑜捉摸不定，高雄市長那一場暴起暴跌的沒本生意，大家記憶猶新。朱立倫歷經上屆大選換柱「百日維新」慘敗，去年黨內初選從一枝獨秀到拱手讓韓，下屆大選能否捲土重來，仍然受到關注，尤其當韓國瑜還可能是國民黨總統人選，穩健者更關心朱立倫的動向。

朱立倫的「不沾鍋」性格，是他去年不能持久，終被韓粉擊潰的其中一個因素，若不能調整心態，如宋江般廣交黨內外豪傑，難以成大事。二○二二之前國民黨還有一關，明年的黨主席改選。江啟臣現在領導的國民黨，像極了政黨領袖的「先修班」，江主席手腦並用，學習領導，國民黨立委在立法院學習當反對黨，歷練豐沛的朱立倫若不能拿下明年的黨主席，奮力地率領大軍迎戰二○二二，只怕所有的期待都將如鏡花水月。結盟，留給其他好漢了！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法