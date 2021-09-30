社論》國民黨「自我閹割」就完了

中共總書記習近平「循例」發賀電祝賀朱立倫當選國民黨主席。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫回鍋黨主席，習近平來了賀電：期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。朱立倫則交心九二共識、反對台獨，痛批民進黨去中、反中政策，改變兩岸現狀。但他所謂的「求同尊異」，硬是被北京「閹割」了。AIT：期待與朱主席合作，促進共同的民主價值及利益。日本駐台代表泉裕泰：台灣與日本有共同基本價值觀。美日的價值，當然不會是國共的價值。

國民黨主席改選期間，張亞中勢頭令黨內一度緊張，唯恐他的激進統一路線，拖累該黨的選情。其實，習朱的賀電、回覆，以及雙方的內容討論，應驗了先前外界的評論，也就是，不論誰當選，在當前的情勢下，新主席都會成為張亞中，只是戲法稍有不同。九二共識，反對台獨，中華史觀，國台辦對四人同表「讚賞」，即為旁證。朱立倫，只要想選舉，只要顧及該黨選情，做法就會比較裝飾性，迂迴達到習近平的目標。朱立倫當選感言：接下來國民黨有戰鬥性任務，無論是罷免、公投跟選舉都要參與。言下之意，無非是想以民粹動員，以四公投、一罷免重施二○一八故伎。其實，這種路數也有跡可尋，國民黨在威權時代，不總是以經濟民生動員民眾反制民主運動？再加上特定族群、特定議題的仇恨動員，激起仇恨政治情緒，掩飾自己的國家認同背離主流民意，不是沒有成功的機會。

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國民黨有一種走向很奇怪。二○一六以來，地緣政治轉向有利於台灣，美日歐紛紛以行動支持、支援台灣，轉而批評北京企圖用武力片面改變台海現狀，對台海的和平與穩定表示嚴重關切。去年我國的口罩外交，今年獲得的疫苗馳贈，善的循環不言可喻。台灣的主動作為，地緣政治的變化，也促使西方開始修正各自的「一中政策」。然而，面對主流民意再鞏固台灣認同，國民黨卻是背道而馳，投向北京懷抱，在民主與極權的全球價值衝突，選擇充當一黨專政的啦啦隊。於是，西方肯定的台灣民主運作，被他們視為一文不值的獨裁，反倒是，新疆人權、香港民主、文革風再起等備受批評的習近平數位極權統治，他們眼中看到了中華民族偉大復興的氣象。

包括這次主席改選，國民黨歷來的黨內提名，都擺脫不了一種模式，即，黨國威權時代遺留下來的黨員結構，一直都是意識形態的糾察部隊，只要不認同兩岸終極統一、國共威權價值，往往會被當作瑕疵品拋棄。劣幣驅逐良幣，經年累月便病入膏肓。不過，也不要因此認定，該黨行將就木。價值與認同，雖然背離台灣主流，可是，該黨長期威權統治在中央機構、地方組織形成的盤根錯節，至今猶有百足之蟲死而不僵的優勢。那些少數仍存在於政府內部的「協力結構」，經常消極怠惰、積極干擾他黨政府的施政與改革，一旦國民黨班師回朝又無縫接軌、故態復萌。年金改革激發的反對聲浪與動員，稍加分析其核心集團便不難了解，國民黨的「協力結構」在國家機器裡面何等根深柢固。而真正抗議年金改革粗糙手法的民眾，不滿情緒被他們導引至全面否定推動改革的民進黨政府。

所以說，像台灣曾經長期處於威權統治的國家，轉型正義堪稱國家正常化的基礎工程。事實上，泛藍勢力對轉型正義頑抗到底，還利用民主法治進行拖延戰術，不單單是因為黨產的具體利益，更重要的是要維護政府裡面的「協力結構」。只要這種「協力結構」存在一天，泛藍勢力便可肆無忌憚背離台灣主流，因為他們仍然深信，寄生於「中華民國核心的黨國」內，他們是最具統治優勢的集團，而人民的情緒、心理可以透過「認知戰」予以操控。民粹、愚民雙管齊下，民意如流水、鐘擺，國民黨怕什麼？

泛藍勢力有恃無恐，有人相信經過選票不斷洗禮，早晚可以讓它本土化或泡沫化。這，當然是可能的，也是必要的。但要小心，國共兩黨加上其它的中國啦啦隊，也想趁「協力結構」尚存之日，利用民主顛覆民主，讓台灣人民用選票出賣自己。更何況，那些人處心積慮引進來自對岸的新外來勢力。二○○八，陳水扁執政失敗，馬英九班師回朝；二○一八，蔡英文馬失前蹄，韓國瑜差一點夜襲成功。如果說，目前我們正處於「黨國對台灣的內戰狀態」，關心國家走向正常之路的有識之士，除了用民主選舉實踐台灣認同，千萬不要疏忽了尚有轉型正義的深層陣地。

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