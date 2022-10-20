社論》一把懸劍掛在皇冠正上方

習近平掌權兩任十年，這次又強度關山第三任。他在中共黨史的地位，儼然超過撥亂反正、改革開放總設計師鄧小平，正在向毛澤東看齊，而且有可能比毛更高人一等。返毛現象，不僅是意識形態，還有毛澤東比不上的數位極權統治，以及，前所未有的經濟、軍事能力足以讓他追求中華民族偉大復興。不過，習近平東升西降的霸權夢，卻把中國從世界工廠、市場，逆轉到民主國家群起而攻。習近平的個人權位，達到拋物線的頂點，中國的國力卻從拋物線的頂點往下滑。習近平，無疑會朝他的目標前進，而中國正邁向不確定的未來。

習近平統治的中國，令西方徹底改變觀看的角度，就在他的第二任。二○一八，川普對中國發動貿易戰，因為同時也傷及傳統盟友，並沒有帶動西方調整中國觀。貿易戰對中國的立即影響，卻是修改憲法取消國家主席任期規定。二○二○，源自武漢突如其來的新冠病毒，把全球殺個措手不及，北京自始拒絕與西方合作病毒溯源調查，乃至操弄世界衛生組織配合其論調，開始讓西方警覺到，中國不是他們想像的中國。接任川普的拜登，對中國的戰略調整趨勢並沒有改變，民主共和兩黨、參眾兩院共識甚高。美中阿拉斯加會談，習近平化被動為主動，對拜登政府採取高姿態：「你們從實力的地位出發同中國談話」、「中國人不吃這一套」。這樣的外交基調，可以想像，美國人也不吃這一套。

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日前，拜登政府公布了國家安全戰略。在這份文件中，中俄被列為地緣政治對手，但同時也願意跟他們合作，應對大流行病、氣候變化、通貨膨脹和其他全球威脅。但在此之前的事件，可能會使合作增加困難。今年二月，北京冬奧，民主國家紛紛抵制，習近平、普廷則利用這個場子，宣布中俄聯合聲明，雙方戰略合作沒有止境、沒有禁區、沒有上限。三週後，俄羅斯入侵烏克蘭。西方力挺烏克蘭抗俄，習近平則偽中立暗助普廷。一九七○年代初期，美國的「聯中制蘇」，似乎也就此走到盡頭了。烏俄戰爭，立刻把西方的眼光吸引到台灣，習近平何時對台動武，成為一門顯學。今年八月，以裴洛西訪台為藉口的圍台軍演，具體坐實了民主陣營的擔憂。

普廷入侵烏克蘭，歹戲拖棚八個月，習近平不離不棄。二○一二上任的習近平，目睹二○一四普廷併吞克里米亞，想必早起「有為者亦若是」的野心。特別是，中國的軍事現代化，經過習近平十年黷武，已不將言必稱和平的美國看在眼裡。幡然醒悟的美國，在烏克蘭展示軍事的先進戰力，以震懾習近平的軍事冒險行動，同時對中國展開「晶片戰爭」。美中的世紀馬拉松，已到軟實力對決先行的時刻。而中國的內部矛盾，特別是經濟成長下滑，人口紅利不再，尖端科技遭卡脖子，已然埋下由盛而衰的中長期走勢。中共二十大勝利召開，第三季GDP卻延期發佈，宛如觸霉頭。習近平黃袍加身，他所撩撥的民族情緒有可能逼他飛蛾撲火，形同一把懸劍掛在皇冠正上方。

二○○八，北京奧運主題：同一個世界，同一個理想。其實，這個響亮的口號，從來不是目標。政左經右，六四事件，都透露了中共體質不改的必然結果，只是西方選擇視而不見。二○一五訪美，習近平向歐巴馬承諾，無意將南海爭議島礁軍事化，如今，卻以軍事化據點宣稱主權。二○二○疫情擴散，WHO配合北京論調，這是中國有計畫掌控聯合國組織的冰山一角。該年，北京且利用全球陷入疫情，頒布香港國安法，將民主運動一網打盡，一國兩制消逝在風中。所謂的不存在「海峽中線」、台灣海峽並不是國際水域，圍台軍演五枚飛彈落在日本EEZ，如果說，過去北京以孔子學院、千人計畫滲透、竊取西方，現在則不惜露出戰狼真面目。

幸虧，川普誤判普廷，對習近平卻沒有看走眼。二○一七年底，他的首份國家安全戰略報告，便將中國定義為競爭對手與威脅。經過短短四年，日前拜登的首份國家安全戰略報告指出，中國是美國最為重大的地緣政治挑戰。歐盟國家，也紛紛表達感受到了中國的長期威脅。「中歐全面投資協定」，暫緩交付歐洲議會審批，即其一例。相應的，中國也以龍頭之姿兜攏專制集團。習近平，可不要像普廷那樣過度自信，自我證明是中國版的普廷。未來的輸贏，習近平自是志在必得，只不過，他是否能如願以償，以及，中國要為他付出什麼代價，答案絕非他想得那麼簡單。

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