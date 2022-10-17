社論》習近平紅色邪惡帝國圖鑑

中共二十大召開前夕，北京出現巨幅抗議布條︰一條橫幅上寫著「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」；另一條短橫幅則呼籲「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」。抗議文字言簡意賅，句句打中獨裁者的要害，是否成為中共政權崩塌的徵兆，引起國際社會關注。其實，在民怨沸騰、思變之際，習近平的「新時代」，即將面臨包括美中貿易戰、科技戰、疫情清零、經濟下滑、對外擴張與衝突等嚴苛考驗，必將坎坷難行，「東升西降」的中國夢不成，反成為全球公敵，恐怕已是習近平的夢魘。

中國改革開放以來，經濟快速成長，但經濟列車近二十年來卻緩慢下來，習近平接任之後，經濟更是一路下滑。尤其，疫情降臨肆虐之後，中共堅持動態清零，幾乎將大半中國以防控之名嚴密封鎖，導致經濟活動受制，內需不振，外部需求亦無法接軌，經濟萎縮下行趨勢形成。世界銀行預測今年中國經濟成長將急速下跌至二．八％；國際貨幣基金對中國經濟成長率亦大幅下修至二○二二與二○二三年的三．二％與四．四％，皆為四十年來最低。而且對未來的經濟發展也不看好。根據中國避險基金思睿集團首席經濟學家洪灝表示，未來十年中國經濟都擺脫不了「極低速成長」的命運，能達到平均「每年二％」左右就算是很樂觀了。《彭博》經濟研究也指出，未來十年中國經濟成長率超過五％，已幾乎不可能。何以中國經濟由高峰墜落？首先，任何經濟體都無法保持四十年的高速成長，中國亦無法脫離正常的經濟規律。其次，除了經濟因素，中國更多了統治者人為條件的制約。不必諱言，中國經濟成長始於鄧小平的改革開放，至今可謂集四十年之大成。如今習近平才識平庸，卻妄圖比肩開國帝王毛澤東，執著意識形態高於經濟發展，路線上則倒退回「社會主義初心」，亦即以「社會主義基本教義派」作為治國的總路線。偏偏毛澤東是一個搞鬥爭的高手，曾發動多次政治運動，耗盡國家資源，導致中國成為一窮二白的共產國家。而習近平雖是文革受害者，但是為了捍衛紅二代承繼的江山，竟然以毛澤東為學習對象，要全盤逆轉鄧小平的開放路線。用台語俚語來形容，就是「請鬼拿藥單」，下場不想可知。

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習近平的經濟路線，本質上就是要將四十年中國經濟發展的正面因素全部清除。例如中國民企近年發展成為產業巨獸，其中固然有國家政策輔導之功，但民企的創意，打破框架，可說是帶動經濟發展的重要因素。但習近平卻走回頭路，採取國進民退，壓抑民企的發展，扶植大而不當，缺乏效率與積極性的國企，產業競爭力自然衰退，形成劣幣驅逐良幣的反淘汰。另外，中國已發展成龐大經濟體，卻依然不願遵守國際規範，只享權利不盡義務，擺明要佔盡對手國的便宜。此種不對等貿易形勢改善遙遙無期，讓美國忍無可忍，終於對中國進行反擊，爆發美中貿易戰。尤其，美中對抗加劇升溫，擴及科技戰，美國決心禁止高階晶片的設備與科技人員輸出中國，形成美中全面脫鉤。事實上，在這場對抗中習近平過度高估中國的實力，以為可以「超英趕美」，建構內循環，自力發展半導體，卻不知中國的技術來源是美國，一旦美中脫鉤，中國就無法完成打造科技大國的目標。尤有甚者，中國經濟障礙不止是美中對抗、國進民退，橫亙眼前的大關卡則是疫情清零政策。當全球都在實施「與病毒共存」，中國好像是生活在另一個星球，對其經濟傷害之大，以及對社會控制之嚴格，是正常人類難以理解的。在病毒的致死率大幅降低，防堵成本遠大於開放的情況下，習近平的考量顯然不在疫情，而是藉著動態清零之名，加強對人民的控制。

國際社會普遍看壞中國經濟，對習近平的登基亦無好評。習近平打造數位獨裁，以及對外擴張的強烈意圖，已使中國成為邪惡帝國，引起國際的反感與抵制。中國疫情為何無法解封？那是因為中共根本是在利用健康碼徹底控制民眾的行蹤，因此清零並不是對病毒的清除，而是防止人民感染反對中共的政治病毒。其次，則是利用數位平台的監控，阻止資訊公開與透明，確保人民不能利用網路串連批判與反抗。而行動支付普及的另一用意，更在掌控人民的金流。此外，社會信用評分，更是要用中共的價值評價人民的行為，成為民眾金融信用、求職、求學、搭乘公共設施的標準，乃是要強迫人民完全服膺中共的統治，成為專制統治下的順民。由此可見，中共的國進民退，推動行動支付、健康碼、封城、社會信用體系等，都是建構習近平獨裁政權的支柱。這些是世人認知習近平紅色帝國邪惡本質的重要圖鑑。

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