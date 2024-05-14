自由廣場》賴清德總統剛柔並濟，引領台灣進入新時代

◎ 林逸民

賴清德即將就任總統，其內閣人事也已經大致底定，從其執政布局，可以看出追求國家安全的穩定過渡，同時也在產業經濟發展上積極進取的決心，賴從政經歷以剛正不阿聞名，如今更展現柔軟身段，剛柔並濟，引領台灣面對眼前諸多艱難險阻。

賴清德在困苦環境中生長，對底層人民的苦難感同身受，在無背景、無資源下刻苦上進，成為醫師，進而從政盼改善台灣政治，在逐步邁向成功的過程，不受政治圈爭權奪利不良風氣的引誘，擁有政治權力後，還是堅持本貌，這是他獲得人民信賴，而能以91.5萬票大幅領先當選的主因。

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蔡英文總統即將卸任，八年任期，台灣與美國關係持續增溫，雙方具備充分互信，粉碎親中政客的疑美論，台灣安全因而有了最基本保障。賴清德在國安、國防大體沿用蔡的班底，以國家安全為第一優先，不求個人表現，在政權交接之際以穩定為要。

但仍須承認，蔡英文八年執政期間，有些方向未符人民期望，或輕重緩急、順序錯誤，對某些特定價值太過重視，而許多國家亟需的改革卻牛步化。反映在選票上，賴清德總統的得票，比起民進黨政黨票高出60.4萬票，顯示人民信服賴的人格，對民進黨的執政成果卻非完全滿意。

如今賴清德總統必須回應人民期待，對過去民進黨執政方向做必要調整，包括過去任行政院長修正過的一例一休，以及更廣泛的勞動法規須鬆綁、勞動力短缺問題；也包括人民最在意的能源領域，產業發展需要供電的穩定，核三廠勢必延役，非核家園目標需要合理化，可再生能源的發展策略也需要調整腳步，以更加速前進。

賴清德啟用科技大廠崇越創辦人郭智輝任經濟部長，符合人民殷殷企盼，台灣本是工商立國，產業是台灣根基，產業發展不僅提升台灣經濟實力，充實財政而能投資國防國安，產業本身的影響力直接是「護國神山」。民進黨過去從環運、工運出發，許多主張往往與企業和資本市場對立，如今台灣身處強敵威脅下，必須富國強兵，政府、產業、人民需要密切合作，而非彼此鬥爭。

人口結構造成的年金、健保、兵源，以及教育機構需要重整各種問題，在過去八年內改革進度可說差強人意，賴清德所須處理的艱難問題紛至沓來，又面臨國會不過半的挑戰，幸運的是，賴清德總統一向堅毅勇於面對困境。全體台灣人應不吝支持，作為他克服難關最大的後盾。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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