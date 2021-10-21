社論》「中華民國七十二變」不變的主題

蔡英文總統的「國慶拼盤」：中華民國一一○年，立足台灣七十二年，多數人應該對「中華民國七十二變」比較有感。（資料照）

蔡英文總統的「國慶拼盤」：中華民國一一○年，立足台灣七十二年，多數人應該對「中華民國七十二變」比較有感。北京，華府，兩樣情。

中華民國的演變，是一起國際事件。原本，台灣屬於日本領土。二戰終戰，日本投降。一九五○，韓戰爆發，共軍出兵抗美援朝。一九五一，日本與盟國簽訂「舊金山和約」，放棄台灣、澎湖群島。此後，盟國基於遏阻共黨勢力擴張，默認蔣介石「立足台灣」，與毛澤東隔海對峙。但蔣氏的「反攻神話」，也很快就破滅了。一九五四，「中美（台美）共同防禦條約」明言，領土，就中華民國而言，應指台灣與澎湖。一九六四，彭明敏等發表「台灣人民自救運動宣言」。一九七二，被扣上宣傳反攻無望論入牢的雷震出獄後，再建議蔣氏「從速宣佈我們的國號為中華台灣民主國」。蔣氏想的跟他們不一樣，一旦拋棄法統、反攻神話，他的權力也失去合法性。

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於是，在內外交迫的年代，蔣氏為了鞏固政權，無所不用其極，與他同行來台的軍民同樣受害。不過，於今回顧，他也有意外的貢獻。蔣氏對內獨裁，抗拒來自華府的民主化壓力，對死敵則反共保台，因為他深知台灣存亡與他的命運休戚與共。一九七一，聯合國「排我納匪」。一九七五，「越南淪陷」。一九七九，「美匪建交」。長期協助父親威權統治，蔣經國意識到時代潮流在變，致力於行政革新、經濟建設、社會民生，並有限度地政治開放，以抽換政權正當性基礎。然而，台灣的活力也在快速增長，中壢事件、美麗島事件、陳文成案、江南案等令蔣經國內外煎熬，遂宣布蔣家人「不能也不會」競選下一任總統。「我是台灣人 ，我也是中國人」，在地認同，見微知著。

相較於父親，蔣經國更清醒認識到，反攻大陸俱往矣。他對國際、台灣的氣氛轉變，也有更為敏銳的觀察力。對於台灣各階層的想法，他經常親赴各地直訪。凡此，自然會反應到蔣經國思考未來的接班人。意識形態、族群偏見的黨政軍幕僚，不無可能把他摸索的新路線，倒退至威權體制舊途。當然，蔣經國對後蔣時代的想像與布局，難免受到歷史侷限。李登輝，也一度被認為是過渡角色。經過激烈的接班鬥爭，他卻帶領國民黨本土化，老店新開迎向民主化的考驗。

李登輝的本土路線，強化了國民黨的競爭力，遂能在改革中獲得民意支持。同樣的，李登輝對後李時代的想像與布局，也難免受到歷史的侷限。連宋的接班鬥爭，造成國民黨首次在野。繼而，國民黨舊勢力反撲，清除李登輝本土路線。最後，分裂的接班對手，合作挑戰二○○四依舊失敗，隔年先後走上「聯共制台」路線。二○○八，陳水扁執政失敗，馬英九錯誤解讀了主流民意，把不滿陳水扁施政當作欣然接受同屬一中。服貿協議，終統暴衝，導致太陽花學運，二○一四地方選舉慘敗，二○一六大選再敗。此後，歷經二○一八韓流暴起暴落，二○二○史上最慘大選得票，國民黨仍不改背離主流民意的路線，不久前的主席改選還是走不出死胡同。至今，對於中國全面脅迫台灣，荒腔走板之反應，令民主陣營匪夷所思。

除了台灣內部的發展軸線，中國威脅同樣在發揮作用。台灣內部的分歧，單獨來看僵局難解，而中國對台統戰分化實則無差別的脅迫，卻協助台灣「化分歧為共識」。透過他者，讓我者認清自己，這是台灣的苦澀收穫。「台灣共識」，在中國全面脅迫下日益浮顯，維持「獨立的台灣」是第一要義。站穩第一步，才能走向接下來的路徑圖。從這個角度來看，從兩蔣到李登輝，從反共保台、革新保台到民主保台，「保台」可以說是「中華民國七十二變」不變的主題。

習近平，蔡英文，川普，拜登，他們在歷史上的交會，正在催化這七十二年的結論。習近平戰狼脫掉羊皮，川普重新定位美中戰略競爭關係，共軍襲擾台灣常態化，而拜登對台承諾堅若磐石。美國與西方之於台灣，固然有價值共鳴，但二三五○萬人不能完全寄望他者的「戰略模糊」。「自衛保台」，人助自助者，這是哈姆雷特的老問題：生存還是毀滅，正是關鍵抉擇（To be or not to be, that is the question）。

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