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自由廣場》（胡，怎麼說）「救芯」真惡質，「反拆樑」更離譜！

2024/05/13 05:30

◎ 胡文輝

傅崐萁當藍委帶頭大哥、黃國昌率白委側翼掩護，藍白在立院狼狽為奸、擇肥而噬、得意更猖狂！

不過，就如那句俗諺︰「囂俳無落魄的久」，「濫權，瘋狂，爛尾」三部曲，將會是藍黨的最後狂舞，也恐將是白黨的最後輓歌！

看藍白委得意更猖狂的醜態︰

徐巧芯外洩外交部機密文件，更刻意爆料，除了攻擊台灣外交部，也無端波及捷克、烏克蘭，她的企圖明擺的就是讓台灣人道援助烏克蘭見光死，迎合中國、俄羅斯之需。外交部已向北檢控告徐巧芯涉嫌洩漏公務機密罪，北檢分案調查將徐列為被告。徐死不認錯，提出各種胡說八道自辯，一一被打臉；本案已進入司法程序，嫌犯犯法證據彰彰明甚，就交給司法判決。

更誇張的則是眾藍委挺徐的醜行，傅芯（負心）連線。在傅崐萁表態挺芯後，藍委們連講公道話、客觀分析都不行了，只能挺芯，副院長江啟臣本來頭頭是道中肯分析，立馬縮了回去，朱立倫的黨中央，連一點國家優先的guts都沒了，被徐巧芯牽著鼻子走，看來這黨失了公心、沒重返執政的志氣了，否則，豈容政府機密被傅芯（負心）摧殘踐踏？

超誇張到醜態百出的是藍委吳宗憲、馬文君等，吳宗憲獻「救芯」策，就是由眾藍委逼迫外交部具狀給北檢表示不希望起訴徐巧芯，馬文君則以召委之權，要外交部長到國防外交委會當砲灰，至少排出十個藍委亂轟狂罵狠打。

藍委蠻幹太濫權、更荒唐！在徐巧芯洩密案中，外交部是原告、也是直接受害的苦主，藍委竟公然設私刑堂，逼受害提告的外交部表態，不希望檢察官起訴加害人徐巧芯！

檢察官出身的吳宗憲辯稱，他的建議是司法實務常態，要問吳委員的是，除了你提的救芯案，司法實務中，何時、何事、何地、何人曾有過立委集體施壓檢察官不起訴立委的案件？何況，本案真原告、真苦主、受害者是中華民國政府、是人民。

「救芯」之策真惡質，「反拆樑護謝」更離譜！藍委許宇甄等為搶救無能亂幹、強奪民財、施政低劣、面臨「拆樑」罷免行動的基隆市長謝國樑，提案修法大幅拉高罷免過關門檻，要同意罷免票數比當選票數多，才算罷免成功。這個保樑案如過關，無腸公子不用再恐懼罷免案、又可橫行基隆了。

黃國昌出面為藍護航，稱修法與罷謝是兩回事。但是，在藍惡幹、白傅隨之下，要花納稅人二兆元以上、花蓮王提的三案，在交通委員會只十一分鐘就強橫通過，我們怎麼知道，藍白不會通過一個適用謝國樑的特設條款？

你們什麼惡法都敢幹（無惡不作），藍白既然仗多數就無法無天，好膽就聯手直接通過二個案︰一、對傅崐萁有利的、傅欽點的法案，一律不必討論全部通過。二、立院多數決通過，徐巧芯洩密無罪，檢察官不得起訴。

（作者為資深媒體人）

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