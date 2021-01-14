社論》相信中國的承諾會倒大楣

歐中達成投資協議談判，「金融時報」專欄作家拉契曼指出，歐盟無視中國不守信用的歷史、單方面相信中國會尊重簽署的協議，相當天真。（美聯社）

龐皮歐宣布取消美台往來的自設限制，他批評國務院為了安撫北京，幾十年來單方面限制美國官員和台灣窗口的來往。之前，歐中達成投資協議談判，「金融時報」專欄作家拉契曼指出，歐盟無視中國不守信用的歷史、單方面相信中國會尊重簽署的協議，相當天真。相信中國，自設限制，確實是西方國家對中政策的罩門。這個罩門，造成西方國家目睹香港「二次回歸」卻束手無策。

年關期間，英國脫歐、歐中投資協議先後完成。沒有英國的歐盟，在梅克爾的主導下完成與中國的投資協議談判。如此一來，避開了一個極為尷尬的盲點，那就是一九八四年的中英聯合聲明，早已被北京視同一張廢紙，如果英國還留在歐盟，這樣的歐中投資協議就非常諷刺了。於是，英國脫歐，梅克爾主導的歐盟對中綏靖政策更無懸念。中英聯合聲明，北京笑納對它有利的部分，至於承諾的義務拖拖拉拉到無疾而終。歐中投資協議，北京做出乍看慷慨的讓步，但是它的承諾會實現嗎？很多人提出警告了！不過，沒有英國的歐盟，似乎也把中英聯合聲明的前車之鑑拋諸腦後了。

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簽署國際條約，北京有一個固定行為模式，那就是，對方承諾的立即就得兌現，而它的承諾若干年後才開始落實。中英聯合聲明便是一例，香港主權一九九七到手了，但行政長官、立法會最終普選，經過二十三年仍遙遙無期，倒是五十年不變活生生被腰斬。為了推卸條約義務，北京宣稱：「中英聯合聲明做為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。」中美三個公報，北京獲得華府的外交承認，但它所承諾的和平解決兩岸歧見從未兌現，近年且演變為軍機擾台常態化、沒有所謂的海峽中線。這些案例極具警示意義，凡是與北京簽約的國家、組織、企業，都必須要有心理準備，北京的承諾只是簽約的背景音樂，其作用是帶動氣氛，簽約完畢便消失在風中。

一九八九年天安門事件，以美國為主的西方國家群起制裁中國，但是鄧小平毫不改變平息動亂的觀點，反倒是華府、東京從頭開始就對制裁言行不一。直到今天，中國完全沒有平反六四的蛛絲馬跡。反倒是，民主國家爭先恐後錢進中國，明知政治改革不可期待，仍力助中國經濟成長，歡迎加入世貿，默許竊盜經濟，幻想以經貿改變中國。結果如何？西方國家不僅流於一廂情願，甚至將中國餵養成一匹足以反噬西方的怪獸。西方以經貿改變中國落空，卻陷入企業倚賴中國的惡性循環，如果西方繼續飲鴆止渴，則戰狼的強國夢幾乎是指日可待。歐盟不滿香港、新疆等人權狀況，而習近平絲毫沒有鬆手跡象，歐盟卻急著跟中國完成談判投資協議，那就讓北京看透了歐盟「口嫌體正直」，原來人權只是口號，貿易才是實際利益。然後，透過貿易可以改變中國嗎？改變的恐怕是歐盟吧！

彷彿成了政治正確，所謂的全球議題要跟中國合作才能奏效。只不過，尋求中國的合作，也要看看它的紀錄吧。加入巴黎協定，民主國家必須立刻減碳，中國卻有特殊待遇，光是承諾二○三○年碳排放到達高峰後開始減碳。二○三○年，無人能保證北京兌現承諾，可是民主國家早就用巴黎協定將自己牢牢綁住，產業競爭力白白奉送中國。川普宣布退出協定，便稱協定限制了美國的經濟發展。而習近平更慷慨的承諾竟然是：「努力爭取二○六○年前實現碳中和。」二○三○甚至二○六○年，西方經濟都「減碳自殺」了，北京還跟你玩「碳中和」嗎？全球議題，如果跟中國這樣合作，讓北京予取予求，不啻請鬼拿藥單、自尋死路。

談判，本是老共的拿手菜，字句取代槍彈，在條約裡埋下陷阱，對方把自己賣了還暢飲茅台酒。兩岸，蔣經國深惡痛絕「與匪談判」，不愧先見之明。常見的是，在衝突階段，老共擺出沒什麼好談的姿態，逞凶鬥狠、直球對決要置對方於死地。一旦它態度放軟，好言相勸對方回到談判桌，那就表示它自認已經屈居下風了。這個時候，老共戰場上無法獲得的，便企圖改在談判桌上撈到。川普把習近平打到下盤不穩，可惜慘遭滑鐵盧無法連任。在川普手上失去的，當然要在拜登手上連本帶利撈回來。怎麼撈？當然是在談判桌上！王毅所釋放的，「希望美國新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作」，明眼人應該都看得出來是陷阱，就看拜登會不會上當。

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