社論》國會不如馬戲團 立委難比小丑

台灣有一個國家機關，成員享有高薪，開會為其主要工作之一。它的議事規則完備，卻成員複雜，以致議場常出現「動口不如動手」的場面：潑水、丟水球、撒麵粉、丟豬內臟…且猶有不足，還演出翻桌、咬人、扯頭髮、丟鞋子、拳打腳踢、打群架等全武行，以致議事常空轉。這一行徑，幾十年不改，不斷醜陋演出。更令公眾痛心的，不僅議事癱瘓一天，要虛耗數以千萬元計的民脂民膏，還在國際間傳為笑柄，是民主深化的逆流，讓台灣蒙羞。

沒錯！這就是我們的立法院。有人把台灣國會這一不堪的演出，比喻為馬戲團。這實在侮辱了馬戲團。馬戲團演出，有其專業與安排，熱鬧之中不失其趣味；即使是小丑，也不是來亂的，常身懷令人驚艷的技能，在笑鬧之中吸引觀眾熱烈掌聲。台灣國會的醜陋表現，立法院不如馬戲團，立委難比小丑，實在極度辜負人民頭家的付託，鬧事者也因議事空轉而牽連其他立委遭「薪水小偷」之譏。

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立委諸公諸婆在議場大打出手，對國人來說，早已不是新聞。台灣國會議員打架，最早見諸威權時代末期的一九八○年代，「萬年國會」中的在野黨面對沒有民意基礎的多數暴力，「動口不如動手」或有不得不爾的場合情境。不過，三十多年來，我國已經歷了民主進程，政黨輪替成為常態，國會多數、少數更迭有如家常便飯，照說立委打架、國會空轉的場面應可明顯減少。然而，我們的國會議員卻三十年不改其行，以致國際媒體以「家醜」、「民主危機」指稱這一台灣國會現象。

整體而論，民主化以來輪流當家的兩大黨，對國會不時大打出手的政治爭鬥醜惡場面，都難辭其咎。兩黨都有在野或處於少數黨地位時，為反對而反對，指責對方「多數暴力」，不甘雌服而主動挑起動手或打群架的場面；執政或居多數時，卻又常以力而不願以理服人，欠缺謙卑溝通妥協。政黨之間不從整體利益著眼而妥協、合作，不停的惡鬥導致國會不時上演鐵公雞，朝野未能建立既競爭又合作的關係，卻常片面指責對方，而自身毫無反省之意，且惡鬥即令犧牲整體利益，也在所不惜。

更糟的是，兩黨都有在野、執政時對同一公共政策立場矛盾的雙重面孔，換了屁股就換了腦袋，致朝野惡鬥陷入關門無視國際大局變化，自我閉塞或孤立主義大行其道。開放美國牛肉輸入、前瞻計畫、放寬美國豬肉進口…，都曾讓立委大打出手。近年民粹主義高張，藍綠惡鬥更常難分難解；惡鬥同時暴露了政客和政黨不識大體，不顧大局，只為一黨一時的政治得失，硬幹到底。面臨內外重大挑戰的台灣，實在沒有如此內耗下去的奢侈。

上週的國會亂象，主要是中國國民黨自國會本會期九月開議以來，為了「三加十一」的所謂防疫破口和疫苗施打採購，已四度杯葛閣揆施政報告，導致議事癱瘓。該黨不但搶佔官員席以阻擋部會首長列席，也翻倒閣揆備詢台。同時，在野黨還提出一百九十五項提案，試圖以「案海」戰術擾亂視聽、拖延程序和時間，遂行杯葛議事之實。

如此這般，就立法院的議場表現而言，台灣民主深化三十年來並無長進，我們的國會議員仍是這等水準。這次國會再現鬧劇，遭杯葛的閣揆在立委推擠人群中，以二十二秒完成施政報告。在野黨對此形同兒戲的結果，仍以「表達民意強烈抗爭」振振有詞；倒是閣揆自己不能無感無憾，事後透過臉書張貼一百六十四頁施政報告文字檔，加上十五張圖卡重點說明報告內容。人民頭家因此不免要問：如果閣揆的施政報告都可透過社群媒體發表，立委抗爭癱瘓議事卻坐領乾薪；我們的立委如此不在乎國會尊嚴，立法院即使不必關門，也應考慮裁員減薪了。

誠然，立委訴諸拳頭等粗暴手段，總出自少數不敵多數的便宜行事。改進議事規則，增加立委發言時間，加上執政黨的謙卑與誠意溝通，仍是降低立委以暴力相向或癱瘓議事的途徑。

國會的改革和自律之外，關鍵還出在我們的政治文化。最具體的例子，馬英九當總統可與中國的習近平會談，卻不與民進黨主席見面；如今中國國民黨在野，朝野兩大黨主席仍互不往來。在中國併吞台灣的脅迫日益囂張之際，我們的藍綠兩大黨仍惡鬥不已；一致對外、共謀大局的正常兩黨政治之路，因而是人民頭家督促政客和政黨當今最急切的要務。

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