社論》國民黨要靠基層了

國民黨主席選舉四人互打不及備載，令民進黨的派系鬥爭相形失色。中字媒體按讚：沒有一個人主張拋棄九二共識、包容台獨或跟隨民進黨走「親美抗中」路線。同情國民黨的評論則感嘆：「親痛，仇快，深藍爽」，四個人全演給北京看。另一廂，促轉會規劃中正紀念堂轉型成「反省威權歷史公園」，並移除蔣介石銅像。江啟臣：不喜歡就拆除，是塔利班的思維。朱立倫：要保衛銅像、反文化台獨。戰鬥藍最敢講：有些人原來反共後來不反共，但蔣介石一生都在反共，是「反共巨人」，因此要轉型就轉型成「反共公園」。「原來反共後來不反共」，國民黨豈不是豬八戒照鏡子嗎？

國民黨在野時，戰鬥是硬道理。弔詭的是，台灣真正的威脅是老共，國民黨卻勇於內鬥、怯於外戰。所謂的戰鬥藍，幾乎囊括了都市藍，條子鴿也算戰鬥藍。從國民黨在台灣的歷史，更容易看透戰鬥藍的虛偽。兩蔣「反共保台」，李登輝「民主保台」，到了連馬「聯共制台」，穿上一中緊身衣。「夜襲」，原本是要鑽向共匪的心臟，現在則是跟共匪一起鑽向台灣的心臟。這，顯然是兩蔣的叛臣，共匪的降虜。國共，九二共識。習柯，兩岸一家親。這些通關密語，兩蔣有知恐怕會從地下爬起來痛罵吧！

請繼續往下閱讀...

一九四九以前，毛蔣國共內戰，共產黨的主要敵人是國民黨，民主同盟是次要敵人，於是，毛澤東聯合民盟打擊蔣介石。結果，消滅主要敵人之後，次要敵人升級為主要敵人，民盟被整成牛鬼蛇神。余英時教授分析得更深入：毛澤東「鬥垮了國民黨之後，便鬥中間黨派，鬥垮了黨外一切勢力之後，再鬥黨內」。兩岸，習近平的主要敵人是民進黨，國民黨、親民黨、民眾黨等是次要敵人。歷史，往往是不同的人，演出同樣的悲劇。現在的藍白紅黑，都忘了蔣公遺訓。所謂的「聯共制台」（台獨、台派），以充當次要敵人而沾沾自喜，幻想一旦國共的共同敵人垮台，自己便成了北京的自己人。殊不知，縱有那麼一天，國民黨立馬升級為主要敵人，無異於當年的兩蔣。

台海風雲變色，國民黨進退維谷，孰以致之？洪秀柱、張亞中等人的路數，比較像是把兩蔣來台後改造的中國國民黨，帶向類似北京的「中國國民黨革命委員會」（民革），充當一黨專政的藍色花瓶。江啟臣、朱立倫等人的路數，跟馬英九相近，企圖利用九二共識的模糊策略，一面跟習近平暗通款曲，一面在台灣騙選票，待政權到手才亮出肉餡。這種路數的終點站，可能是「愛國者治台」，也就是香港模式。另外有一條路數，已遭連馬強力壓制，頂多只是一條伏流，即「台灣的中國國民黨」或「台灣國民黨」。可惜，國民黨內的「吹台青」不成氣候，加上黨國體制架構猶存，隨著李登輝被開除黨籍，此一路數也就人去政息了。

中國國民黨，一二三來台灣，七十多年一晃眼，從反共保台、教育普及到經濟奇蹟、他民主改革不為無功。但，不能完全歸功兩蔣天縱英明，否則何必轉進台灣？這樣的成果，來自外來政權的求生本能（白色恐怖、土地改革、經濟建設、反攻神話）、各族群人民面對同一威脅的休戚與共與團結力拚（全民國防、開發主義、中產階級崛起），以及美國防堵共黨勢力擴張而「美援」台灣（「中美共同防禦條約」、「台灣關係法」）。這種三位一體關係，在總統直選導致國民黨二○○○、二○○四連失兩場，產生質變。李登輝時代的主流、非主流之爭，擴散為本土政權與「返祖國民黨」的認同對立，而且持續在社會發酵，成為國民黨操作民粹主義的溫床。

二○一六以來，尤其是二○一八的插曲，讓國民黨人陷入更深的歧途。黨國體制未改，加上「返祖現象」（atavism），國民黨拋棄「流亡」中注入的民主活力，恢復「原鄉」的前現代行為與思維。於是，這個內部民主改革失敗的政黨，又現出中華民族主義政黨的老氣橫秋。「返祖國民黨」，最極端的形式，便是藐視民主的最高價值，而以民族主義的中國完全統一為優先，寧要專制統一，不要民主自由。國民黨主席選舉之亂，有網友引用宋慶齡的一九三一宣言：「亡國民黨者，非其黨外之敵人，而為其黨內之領袖。」此話言之傷心，偏偏宋女士本人便是「中國國民黨革命委員會」的要角！這個黨，高層領袖自掘墳墓，基層群眾是最後的希望了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法