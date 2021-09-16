胡，怎麼說》戰鬥藍，打台灣！然後呢?送中!

胡文輝

趙少康一手主導成立的「戰鬥藍」，為何而戰？為誰而戰？其實十分明顯，戰鬥藍，就是打台灣，以趙少康競選總統為核心的組合，目標就是打下台灣政權！

在中國國民黨黨魁選戰，黨內朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4人彼此殺的刀刀見骨之際，趙少康不參選黨魁、脫離黨內內戰，自組「戰鬥藍」殺向民進黨政府，不能不說其政治謀略高出藍軍同儕。

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身在媒體、插足政黨、表態問鼎2024年總統的趙少康，此時出面整編藍軍，「外省為主、本省為輔」形成一支掛著正藍旗的「趙字營」奇兵，挾政、媒兩棲威力，果然一出手就令人注目、側目。

最受衝擊的就是正競爭黨魁的那4人，爭黨魁當然是為了以後可以主導國民黨走向，沒料到「戰鬥藍」橫裡殺出，輕輕鬆鬆的就拿下藍軍大半主導權，使得4人還沒取得黨魁寶座，黨魁之權卻已是「大權旁落」大半...。

這次黨魁選舉勝出者最重要權責，就是2022年地方首長、議員選舉的提名權、並帶領藍軍打這場選戰。因戰鬥藍的出現，且因趙字營掛的是正藍旗，沒收不收編問題也無從收編。不過，如果2022年選戰藍軍勝，則戰鬥藍可能會居首功，如果藍軍慘敗，則過與責恐都要由新黨魁負責。

趙少康一手主導成立的「戰鬥藍」，為何而戰？為誰而戰？其實十分明顯，戰鬥藍，就是打台灣，以趙少康競選總統為核心的組合，目標就是打下台灣政權！（圖：翻攝自游淑慧臉書）

2020年總統及國會大選慘敗後，這個黨在該有理念信仰之「心」的地方，只剩一個「洞」，至今都沒有建構一套以台灣為主體的理念，也因此，國民黨無論在防疫、外交、國防、內政上，不但沒表現出一個稱職的最大在野黨，根本就自甘墮落扮演一個最失敗的負面角色，反正一切就是反、反、反，反的毫無道理，非理性的反對到反智地步，其要角還常引用假消息甚或製作謠言做為攻訐政府武器，反正就是無所不用其極的扯政府後腿、拖住不讓台灣進步。國民黨這一套一用再用千百用，早已招式用老，黨及黨人的形象僵化固化，不但當反對黨不稱職，恐怕連替中共打工扯台灣後腿也被嫌不稱職。

江啟臣複製韓國瑜的發大財口號、朱立倫為發表討伐文化台獨的檄文，競向鐵桿藍統取暖，而為了黨中央將張亞中移送考紀會，江、朱簡直扭打成一團，他們難道不知這更是在張亞中的鐵桿藍統地盤作戰？可是他們都無法自拔，一個黨魁選舉，全黨都成了鐵桿藍、極端統。

其實，趙少康的戰鬥藍，本就屬鐵桿藍、極端統的那一塊，本質完全沒變，但他們強在善於造話題、帶風向，以目前台灣的兩條路線之爭－聯美日抗中、反聯美日親中來分析，綠營屬前者、藍白兩黨屬後者，戰鬥藍當然是反聯美日親中陣營主力兵團，而且設定12月的四項公投為扳倒綠營聯美日抗中路線的一個最佳攻擊點。公投結果絕不止那四項議題而已，而是台灣前途路線的一次決戰。綠營如不及早佈防，到時恐怕連怎麼死的都不知道。

2024年總統大選，如戰鬥藍力擁趙少康代表藍軍出馬角逐並勝出，台灣將走的路，就是親中遠美反日，如溫水煮青蛙，逐漸被統、被併吞....。台灣的自由民主生活終將失去而成絕響，中華民國也許名存、但主權國格全部喪失，要聽北京中共政權號令，實際上就是國家死掉了。

戰鬥藍，打下台灣，中華民國也一起被打死了！

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