社論》為誰戰鬥？對誰戰鬥？戰鬥目的？

國民黨正進行黨主席選舉，江啟臣、朱立倫、張亞中及卓伯源等四位候選人，上週六先於電視政見發表會進行交鋒，前天在中常會上說明參選理念。綜觀發言內容，彼此差異不大，除批評蔡政府外，對外關係多著墨在兩岸，並重提「九二共識」等老掉牙說法。後疫情時代的國際環境已出現極大變化，四人論述不僅未見新意，還頗有走回頭路的情況。選舉過程予人暮氣沉沉之感，難怪有趙少康等「積極」人士，趁勢籌組「戰鬥藍」，被稱是「黨內有黨」，目的不言而喻。

國民黨內新組「戰鬥藍」，那沒參加者，豈非淪為不戰鬥、不夠戰鬥。利用這簡單的二分語法，立馬使江啟臣、朱立倫這兩位最具實力的候選人不敢輕忽，表態祝賀或支持，惟恐掉隊。至於戰鬥對象，當然是主打民進黨政府。然而，在野黨監督執政者，乃天經地義。此時特意地高舉戰鬥大旗，等於繞彎質疑國民黨戰鬥力太差，表面把矛頭對向蔡政府，說穿了仍不脫內鬥本質。若因提高戰鬥力而讓國民黨振衰起敝，或許是好事一樁。但若只是「選擇性」戰鬥，雙標作法反被看破手腳。

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平心而論，敗選後的國民黨，不夠戰鬥嗎？去年為了阻擋立法院通過監察院人事案，國民黨立委突發動佔領國會議場，雖然抗爭活動不到一天就被清場。而為了抵制蔡政府對美國的經貿開放，藍營正推動所謂反萊豬及公投綁大選等公投案，也讓台美加速經貿連結平添變數。面對釣魚台主權糾紛，國民黨領導層還一度計畫出海保釣，形同在日中的東海之爭選邊站。去年台灣防範武漢肺炎有成，藍委嫌疫苗買貴，今年疫情升高後反批為何不多買，另外又攻訐國產疫苗有問題。這些算一算，戰鬥力應是差強人意。

如果這些還不夠，再看看有國民黨立委痛罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中是害人染疫，「根本應該被槍斃」。另有深藍退將在社群媒體公然鼓吹，要台灣國軍官兵為中華民族「推翻民進黨和叛台組織」以完成「統一祖國的大業」。槍斃與推翻都拿來說了，革命主張也不過如此。仇視滿滿的言行，內鬥內行，卻對另一個虎視眈眈伺機武統的「鄰國」，輕描淡寫。藍營對內戰鬥，中國則發動認知戰呼應，接力把台灣說得萬劫不復，紅藍勢力罵台的語言居然有高度的相似性，這樣的戰鬥力還需再升級嗎？

再看國民黨四位黨主席候選人論及對中關係，謹慎小心，明明「九二共識」已被中國領導人習近平羞辱淪為「一國兩制」，還要唾面自乾繼續拾起自欺欺人。北京升高對台軍事威脅，加大共機擾台頻次，國民黨人客客氣氣敦促北京自制，另反過來抨擊蔡政府必須自我檢討，認為出現漸進式的台獨，以及在美中衝突選邊，才導致台海不穩定。台灣地處第一島鏈的要衝，北京不斷恫嚇，圖謀更大的區域擴張，國民黨卻一味地顛倒是非，對內戰鬥、對中求和，就如「九二共識」般，嚴重脫離眼下的時空環境。

要爭取領導未來國民黨的人，沒有突破性的主張，只能拾人牙慧，甚至返回前朝馬政府的一廂情願說法，這是台灣最大在野黨的悲哀。北京謀台，馬時代同樣進行，只是馬英九這一位被外媒認證的bumbler（笨蛋）不願承認而已。二○一五年馬英九接受英國廣播公司（BBC）專訪時，被問到「習近平曾說兩岸問題不能一代代拖下去，是否對您造成威脅？」馬現場居然回答：「我們沒有感覺到這是一個威脅」。當被問到中國的軍演以中華民國總統府做為假想攻擊對象，馬一直被追問了三次，從「您是否對此感到不舒服？」「您是否對此感到生氣？」到「您個人對此是否也不滿？」馬最後才對這斬首演習吐出二字：「當然」（不滿）。

對於內部政黨競爭與中國對台威脅，戰鬥力天壤有別，也是現在國民黨主席候選人的寫照。諷刺的是，論述主張時，有推崇蔣經國，也有緬懷蔣介石。既然尊奉兩蔣，就該檢討當年的反共者，為何在國民黨要角裡絕跡。對抗中共獨裁政權，已是許多民主國家的主流路線，一邊扛著兩蔣神主牌，又不忘對投降主義的「九二共識」抱殘守缺，豈不錯亂。反共舔共都拜，凸顯參選者自信欠缺，少有進步理念。黨主席選舉乏味，反倒趙少康另搭舞台組團戰鬥藍，韓國瑜赴美國僑界儲備戰力等戲碼，還能提高收視。然而為誰戰鬥？對誰戰鬥？戰鬥目的為何？國人需要認清，尤其對藍營有期待的朋友，更應該看清楚。

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