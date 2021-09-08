自由廣場》（林保華專欄）顫抖藍如何學「習」？

國民黨要選新主席，被形容為「地下主席」的趙少康號召組織「戰鬥藍」以重振士氣。對誰戰鬥？當然是台灣派的人民、政府與政黨。其實他們已經是每天在戰鬥，高喊革命與槍斃，一點也沒減弱。可是不要忘記，蔣公留給他們的遺訓，台灣是復興基地，他們的戰鬥精神應該是「反共必勝，建國必成」，現在這個精神哪裡去了？他們將反共改為舔共，將建國改為臣服在中華人民共和國的胯下。根本就是一個「顫抖藍」。

中國目前面臨一個學習的高潮，所謂學習，他們不諱言就是學「習」，也就是跟著他把整個中國扭轉回到毛澤東時代。明天就是毛澤東翹辮子的四十五週年，離開中共建國更達七十二年，也是意味著，台灣的年輕人與大部分的中年人沒有感受到那個恐怖時代，那麼習近平的作為正好給他們最好的補課。

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就目前中國正在發生的逆流，顫抖藍屁也不敢放一聲，還要加強連接。但台灣人要有應變的準備，因為部分台灣人把自己的命運與中國勾連在一起；即使沒有勾連，共產黨也強迫我們與他們連接在一起。

目前對台灣影響最大的，應該是中國的經濟走向，不止是GDP，更是體制的倒退。中國改革開放以來鼓吹的「大中華經濟圈」，得到國民黨權貴的配合，把台灣經濟圈到裡面。如今中國正在實現對民企的第二次掠奪，當年的改造，資本家夫妻「白天敲鑼打鼓，晚上抱頭痛哭」，現在的馬雲們正在重現這一幕，白天熱烈捐獻財產，晚上回家抱頭痛哭。台商在中國的企業也是民企，有些更是中國所缺乏的電子高科技，更是要早早做準備。

國民黨製造的疫苗之亂，起哄購買復必泰（BNT）就是要圖利上海復星。上海復星從台灣賺大錢後，也要捐獻給國家作為發展入侵台灣的武備，台灣人要記住國民黨在防疫期間幹的好事。

文革期間中國「停課鬧革命」，後來乾脆上山下鄉，全國出版的書籍只有《毛澤東選集》與《赤腳醫生手冊》，其後患就是小學程度的習近平把中國拉回文革。現在教育「雙減」，只增加學習小學生思想。不顧家長望子成龍的心理，不顧補教業者的生計，將他們一網打盡。不知台灣的家長與補教業者會支持顫抖藍的統一主張嗎？

中國從瘋魔鄧麗君到獵巫台灣藝人，反映了四十年來中國人精神世界的變化。台灣藝人願意將來群聚合唱《沒有共產黨就沒有新中國》來賺人民幣嗎？據說趙薇搭了自備飛機逃出生天，台灣藝人有自備飛機嗎？

近日黑天鵝光臨神聖的天安門廣場，習近平陝北家鄉的延安窯洞也塌下來了。看來習近平氣數已盡，顫抖藍更加顫抖了。不過我倒希望習近平長久執政，那才是台灣的最好發展機會。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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