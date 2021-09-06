胡，怎麼說》冷看國民黨魁選舉，（4+1＝韓？）

國民黨黨魁之爭，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源在黨內廝殺的「如火如荼」....，不過，放眼台灣社會，卻是一個「冷」字到不能再冷了！

國民黨黨魁之爭，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源在黨內廝殺的「如火如荼」....，不過，放眼台灣社會，卻是一個「冷」字到不能再冷了！圖為國民黨主席選舉電視政見發表會4日舉行，會前候選人合影。（資料照）

觀察4人的競選言行，4人都言必稱「孫中山」，孫中山曾在國民黨內力推「聯俄容共」，而反共到底、絕不妥協的「兩蔣」絕少被提及，幾乎都變不見了。

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「冷」的原因很簡單，4人都採取「向中看齊、向統回歸、向韓粉求認同」的競選策略，國民黨立場親共，在台灣本來就愈來愈邊緣化，而4人為求勝選，都在競爭更邊緣的極端群體黨員選票，除了他們的同溫層，台灣人民哪還有誰要看、關注他們的極端政治之亂舞？

在同一時間，嘴巴喊、身上穿、頭上掛著「戰鬥藍」旗號的趙少康，也在全台串連藍軍，不選黨魁的趙，搶當「實質黨魁」意味濃厚，聲勢比黨魁候選人還大，形成「4+1」的奇怪競爭態勢。

就政治版圖分析，競爭黨魁的4人，全部加加減減、林林總總，實力大約還不及一個韓國瑜（以他在2020年總統大選得票率38.6%為參考值），4+1（趙少康），即使能全部加總可能也只是等於韓國瑜當時，但是，4人各自肚腸、4+1更是別有肚腸，又如何加總？

冷看這次黨魁選舉，國民黨有投票權的黨員約近38萬人，恐怕是歷史新低，其中接近5成是不用交黨費及終身黨員，而黃復興黨部約有85000人。

從黨員結構來看，鐵桿藍、鐵統派的選票動向決定了黨魁誰能勝出。以投票率5成多計算，總共將投出約20萬張票，得到約9萬多票就鐵定當選黨魁，因此，4人「近身肉搏」比強硬、比極端，搏的就是那些在台灣屬邊緣、卻是國民黨核心的選票。

日前國民黨煞有介事的舉辦「電視政見會」，表面上4人攻防火花四射，其實更曝露出4人骨子裡相當一致的是：「向中看齊、向統回歸、向韓粉求認同」。

不選黨魁的趙少康（中），搶當「實質黨魁」意味濃厚，聲勢比黨魁候選人還大，形成「4+1」的奇怪競爭態勢。（資料照）

從藍軍媒體在政見會後的網路民調顯示，4人中言論最鮮明親中急統的候選人張亞中，獲得壓倒性支持度而被認為最具黨魁相。這樣的民調連僅供參考都不夠格，但一葉落雖不能當秋涼，也可窺知為何4人都競相採取爭取邊緣選票的策略。

國民黨所謂「和中」，其實是「向中共求和」，4人各自講了一大套，他們沒講出來的是台灣「屈膝」才能「求和」，否則他們講的破冰啦、結束敵對啦、和平啦、交流啦，全都是廢話。他們個個都自相矛盾的是，一方面根本就是在矮化國格「屈膝求和」，一方面又強調捍衛中華民國。

4人言必稱「聯俄容共（中共那邊定義是聯俄聯共）」的孫中山、少提或略過反共到底的蔣中正、蔣經國，這也反映了國民黨從反共大轉彎到親共、舔共的變化。

罵蔡英文、罵民進黨政府比賽，成了國民黨魁之爭的重頭戲，現任黨魁江啟臣以此為競選連任的要項，朱立倫也跟進狠罵...，反美、反日、黑高端...，不一而足。

蔡英文總統日前公開講話時提到，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存...。其中的「鄰國」2字竟引來國民黨上下瘋罵狠批，奇怪了，台灣週邊的國家如中國等國，不能稱「鄰國」，那要稱什麼？國民黨過去稱其為「共匪」、「匪偽政權」，現在卻不許稱鄰國？又是反共變親共、更進而舔共的一葉知秋吧！

蔡英文總統日前公開講話時提到，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存...。其中的「鄰國」2字竟引來國民黨上下瘋罵狠批，奇怪了，台灣週邊的國家如中國等國，不能稱「鄰國」，那要稱什麼？（資料照）

其實，國、共兩黨系出同源，都是以掌握極端、效忠度高的少數，再一層層向外，控制大多數及全部，國民黨魁亦然，4人（或者4+1及其他）中只要能獲那9萬多票鐵藍、鐵統的支持就可當上黨魁，代表近38萬黨員、領導支配最大在野黨國民黨，（在市縣地方政府，國民黨則是執政黨，市縣長之位現以15比6大勝民進黨），再藉以進窺中央執政權（2024年總統大選）。

韓國瑜當年慘敗、現在國民黨的4或4+1，最多等於韓，當然不會有機會勝出，不過，總統大選是贏一票就勝者全拿，無論是造王、助王、爭王，他們唯一的機會就是「台灣大亂、形勢大好」，所以，扯後腿、亂防疫、阻施政..等等行徑就不一而足...。

政黨及政治人物爭權搶大位，並沒有錯，但是，冷眼看了國民黨黨魁選舉以及4+1的言行，如果國民黨亂了台灣、搶到執政，然後呢？然後，它打著和平旗號為誘引，去向中共屈膝求和；然後，中華民國的主權國格就消失了；然後，台灣一夕之間就淪入中共專制統治；然後，民主自由很快淪喪；然後，就沒有然後了....。

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