社論》地緣政治絞肉機

韓國瑜赴美演講稱：美中對峙爭霸及新冠疫情都影響台灣的發展和民生生活，不過最大的威脅就是民進黨政府。韓流退潮，已非藍營共主，但千錯萬錯錯在民進黨，確是藍營共識。最近，北京繼禁止鳳梨之後，又來釋迦、蓮霧禁令。禁止台灣農產出口只是幫助民進黨（卓）、蔡英文不要九二共識，造成兩岸沒有對談的機制（張）、兩岸關係搞抗中反中保台，導致農產品輸出及經貿關係不正常（朱）、所以國民黨要回歸兩岸共識，讓貨出得去（江），四位候選人異口同聲，彷彿在爭搶誰比較「根藍苗紅」，只想重溫二○一八民粹動員公投的美夢。

近五年來，台灣所處的地緣政治，出現極大的變化。不同政黨，也許可以在國內民粹動員公投，迴避國家認同的明確表態。然而，這種混水摸魚，放在美中台三角座標，其自我定位就很難隱藏了。「親美抗中」就是「親美抗中」，「親中疏美」就是「親中疏美」，「親美和中」的灰色地帶不復存在。正因如此，藍營的「九二共識」，受到來自華府、北京、台灣主流民意的三面壓力。只要藍營擺脫不了「九二共識」枷鎖，便逃不出三面不是人的困境。酈英傑稱，美國在擬定疫苗分配標準，但台灣確診數相較全球仍較低。此話本來就沒錯，但柯文哲立即嗆聲：萊豬也吃，軍火也買了，死十一個不算多？他鐵口直斷：疫苗分配，台灣不在優先順序上面。詎料，不到兩天十五萬劑莫德納疫苗即抵台。這不啻是自曝其短，柯文哲根本是華府的陌生人，跟目前的藍營領導階層一樣。

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今日國民黨，不進反退令人感慨。當年在李登輝領導下，與民進黨合作修憲，逐步推進民主改革、台灣認同，國會在台選出，總統直接民選，乘全球第三波民主化潮流，奠定了今日印太民主領頭羊的地位。不久前，國史館舉辦「關鍵1991年：李登輝與台灣民主元年」展覽，李安妮提到：「不要忘了，九○年代台灣最輝煌這個民主過程，是國民黨在執政。」此話固然沒錯，當時是國民黨執政，但李登輝的改革環境，面臨黨內的非主流絆腳石，他是基於黨內的台派力量，結合民進黨的本土力量，才一步步走過寧靜革命的分水嶺。而國民黨內以中國法統為由，反對國會在台全面改選、總統由台灣人民直選的那些人包括馬英九，後來享受到民主改革的成果，卻回過頭來打著民主反民主，把李登輝開除黨籍、清洗本土路線，形成當前背離台灣核心價值的局面。

而今回顧，李登輝留給國民黨的資產，把「反共保台」與「民主保台」結合為一，確立民主、自由、均富為統一前提的「國統綱領」路線，他最後的結論「特殊的國與國關係」，也可與連馬所持之「一中各表」脈絡相通。可惜，連馬一系為了反李，把嬰兒連同洗澡水一起倒掉，也讓兩蔣僅止於口號的「民主統一」隨風而逝。就此而言，不斷宣稱李登輝不是蔣經國屬意的接班人，應該說是對蔣經國的誤解或背叛。就事論事，李登輝向台獨路線逼近，是他卸任之後的事。或許，清除李登輝，是價值轉移、國共連結之必要吧。

正在蠶食藍營板塊的柯文哲，從二二八受難家屬、藍營口中的皇民後裔，幾年之間的政治路，從環快走到兩岸一家親。不知是否斯德哥爾摩症候群作祟，這位對台灣民主歷程應屬生疏的政治新品種，總啟人納悶為何對美辣嗆而對中和悅？或許，他自認功在綠營卻遭綠營打壓，於是逐漸往藍色、甚至紅色光譜挪移。老實說，對民進黨「全面開戰」，無妨搶奪其台灣價值板塊，何以就走到藍紅之間，且直接墜落「親中疏美」的斷崖，不免令人費解。柯文哲可能沒有意識到，已經把自己的政治生命，塞進地緣政治絞肉機。

話說回來，台灣內部有這種「離心力」，是我們必須自己處理的事。「向心力」與「離心力」並存，最大的危險在於一旦「親中疏美」者執政。一如二○○八至二○一六，同屬一中、終極統一目標下，台灣經濟連結中國，鬆懈延宕國防整備，日益捲入一中流沙。這是台灣民主的最大風險。如果再來一次機會，習近平也絕對不會像上次那樣錯過。還好，地緣政治的新局，不僅提醒華府必需擴大國際對台灣的支持，也提醒我們警戒和平紅利包裝的木馬程式。台灣人民必須以自衛能力與決心，贏取走向正常國家之路的道義之助。同時，善用手上的選票，把國民黨拉回台灣忠誠。

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