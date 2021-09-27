社論》正視土地與人民才能找到出路

國民黨主席選舉落幕，朱立倫脫穎而出。此次黨魁之爭劇情高潮迭起，由現任主席與前主席的江朱對決，卻半途殺出一個「程咬金」，孫文學校校長張亞中，以直率、犀利辯才竄起，最後竟成朱張對決態勢。張亞中以韓國瑜模式崛起，幾乎赤手空拳扳倒當權派，尤其旗幟鮮明的「紅統」主張，更引發黨內疑慮。最終朱立倫當選，雖然化解國民黨新黨化、紅統化的危機，但國民黨路線嚴重背離台灣主流民意的問題依然未解。

台灣需要強大的反對黨，監督制衡執政者，才能確保國民的福祉與權益。而論及監督小英政府，國民黨顯然可以稱職扮演起這樣的角色。此外，國民黨的歷史角色非常特殊，雖然目前勢力日趨弱化，但國民黨在北伐掃蕩軍閥之後，一直是主宰中國的主要政治力量，其間更有領導八年抗戰的輝煌歷史，可說無愧於黨名使用「中國」兩字。不料中日戰爭結束後四年，就被逐出中國，敗逃台灣。蔣氏政權逃亡台灣後，延續白色恐怖手法與威權統治，造成巨大的歷史傷口。不過，蔣氏父子堅持反共立場，堅拒中共的和談及懷柔，無論蔣介石的「反共抗俄」抑或蔣經國的「三不」，平心而論，對於保衛台灣免受紅色侵略，是有功的。可悲的是，李登輝之後的國民黨，竟然把兩蔣最珍貴的反共理念拋棄，反而以虛構的「九二共識」與中共相互唱和，才逐漸遭到台灣主流民意唾棄，終於失去了政權。

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黨主席之爭由朱立倫勝出，看似國民黨戰勝了紅統路線，其實本質是不變的；也就是國民黨人不管是主張急統或漸統、慢統，基本上都是統派。尤有甚者，統派的本質不變，讓國民黨在當前的兩岸局勢中，看不到中共的專制極權、容忍它對台灣的文攻武嚇，反而指責台灣的不是；另一方面則看不到台灣的好，一再吹毛求疵，全面否定，無論任何議題只要能促成台灣進步，都必定站在非理性的反對立場。這一「唱旺中國、唱衰台灣」的立場，使得它與台灣主流民意漸行漸遠，終於欲振而乏力。如此的指責是否公允，吾人只要檢視國民黨在重大事件上的言行舉止，就可以得到答案。

首先，在美中的對抗上，無論就制度、普世價值，或產業供應鏈，甚至提防中共謀我之野心、降低對中依賴等等，小英政府選擇與美國站在一起，才是正確的選擇。今日台灣經濟並未被邊緣化，反而出現較大成長，上市櫃公司獲利迭創新高，台股衝上歷史高點，而國際上紛紛出現友台的聲音，在在印證台灣堅持民主，拒絕中共，是明智正確的抉擇。但國民黨卻反其道而行，向極權霸道的中共傾斜，天真的以為只要對其無理的要求低頭，卑躬屈膝，就可以得到經濟紅利，維持兩岸和平。因為受到親中立場制約，反射到國內的一些議題，就常常出現為反對而反對的反應模式。最明顯的是，馬英九主政時開放了美牛進口，國民黨卻反對小英開放美豬，並無視台灣加入國際經貿體系的必要，發動反美豬公投。此舉表面上是要保護國人的食品安全，實則要疏遠台灣與美國的關係。國民黨反對日本福島食品進口，都是同一套伎倆。另外一個國民黨不得人心的案例，則是它在防疫上的態度。台灣防疫成績優異，世人有目共睹；可悲的是，國民黨卻視而不見，反而處處挑剔，甚至在國會上演杯葛秀。武肺病毒肆虐，全球死亡近五百萬人，人類必須具有共同面對的認知。台灣防疫績效卓著，是全體國人之福，防疫人員既有功勞也有苦勞；但是國民黨卻像失去理智，一再跳針式的指控「3＋11」造成防疫破口，要求繳出最好防疫成績的指揮團隊道歉。對照起那些動輒死亡數十萬的國家，讓台灣的防疫人員情何以堪？尤其，台灣疫情近日又頻頻加零，反對黨卻要求防疫團隊向每日染疫一千多例，只好「與病毒共存」的新加坡借鏡、學習。這樣的思維邏輯令人匪夷所思。

國民黨意圖振衰起敝，光是選個好主席，是遠遠不夠的。它最嚴重的病灶在於耽溺於遠方彩霞，卻忽視、看不起腳下所踏的土地與人民。其實，只要國民黨願意拋棄對那個殘暴政權的幻想，好好正視台灣的好，處處為台灣人民著想，不再為反對而反對，並且挺起腰桿對抗、拒絕中共對台灣的恫嚇，它就會得到多數台灣人民的支持。正視、珍視台灣，同島一命，方可團結全民對抗外來勢力入侵；反之，只會在黨內、國內爭鬥、廝殺，必定走入死胡同，找不到出路。國民黨群英認同否？

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