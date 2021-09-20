自由廣場》老黨工談國民黨主席辯論會

◎ 胡文琦

評論前，還是要肯定一下辯論會，對一個慣於講究身段、背景與大老是否支持的「百年政黨」而言，辯論會的順利舉辦，已成為日後黨主席選舉的SOP，不再是過往那種「搓圓仔湯」文化下的「喬家大院」戲碼。

先談四人攻防，大致不脫過往刻板印象，講白了，「現任主席」江啟臣無法令人放心的是，就在其宣揚一年多來的「諸多積極作為」下，誠如朱前主席所言，如果他真的做的好，難道還有人會出來選嗎？例證如「網路諸葛亮」的KPI，甚至是無法有效統合「黨籍十四位縣市長」的能力與威望，即可略窺一二。

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至於「朱前主席」，暫且不論其「換柱」的功過緣由，一個關鍵是，在國民黨被政治追殺、發不出薪水的當下，試問，朱立倫又可曾做出任何「符合比例原則」的付出？遑論政治上即便是可以理解的「人性考量」而需要審慎評估，但一個最基本的人味或是爺們態度，到底想不想、要不要選總統？難道真不能很有「人味」的宣示？而非要政治術語般的一再強調「無私、無我」？

至張總校長，誠然，論述能力與戰鬥性格讓其此番「異軍突起」，然他至今未能弭平「理論」與「實務」上的現實民意差距，或許，應思考為何「言人所不敢言」的政治理念，為何無法有效獲得台灣民意的思辨與認同？難道，原因就真只有看似廉價的「媒體現已全被民進黨一手掌控」？政治上所講求的「『人和』政通」道理，張教授又可曾提出其黨內溝通和解的「具體解決方案」？

至於卓伯源前縣長全場以近乎「小清新」，但「無所求、超凡入聖」的態度與立場，實讓人擔心他除了「還給韓國瑜一個公道」，他還有什麼令人耳目一新「不同亮點與做法」？

其二，「兩點未盡疑問」是，第一就是在台灣顏色版圖早已重組下，四位候選人全然未提如何與其他諸如白色力量，或郭董等「分進合擊」的策略？

第二點，是更現實的「巧婦難為無米之炊」問題，講白了，「沒有錢萬萬不能」的選舉金流挹注，四人如何解決？如何讓可能的金主願意投資一個長期「被看衰、沒有戰力」的國民黨？可惜四位均無具體論述。

（作者為前中國國民黨發言人）

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