自由廣場》張鈞甯稱中華民國算台獨 那國民黨呢？

◎ 潘寬

因為怕中國不開心，國民黨多年來極力堅持「反台獨」的步調，並時常抨擊民進黨是台獨。然而，隨著這次中國整肅藝人的步步進逼，意外暴露國民黨兩岸論述的漏洞，也是國民黨不得不面對的事實：「中華民國也是台獨。」

媒體報導，藝人張鈞甯的論文被中國網友翻出來，只因她的論文「我國演藝人員經紀管理之法制問題」中，出現了「我國」，和「中華民國」，就被視為台獨，慘遭圍剿。儘管她已發聲表示「無台獨立場」，但也反襯出小粉紅出征的無理取鬧和統獨議題的白熱化：只要不是被統一，那就是台獨。

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由此可見，中華民國是台獨、台灣國是台獨，在中國人眼中，只要中華人民共和國以外的國家都是台獨。任何有獨立國家意涵的文字與表達，通通都是台獨。那麼筆者想問問國民黨，你們還敢主張中華民國嗎？既然你們所主張的中華民國也是台獨，國民黨是否棄暗投明，放棄不切實際的中國夢，乾脆一起台獨呢？

不可否認的，台灣的民主自由有別於中國、有自己的獨立主權、人民和領土，就是一個不同的國家。只是二戰後，日本僅放棄台澎主權，因為盟軍的委託代管，使得目前治理台灣的，是已經被取代地位的前中國政府。而根據中華民國憲法，中華民國仍主張自己才是正統中國，正因為如此才有被統戰的威脅，也才有台灣地位未定的問題和國家正常化的需要。

既然都是台獨，奉勸堅持中華民國的國民黨，不要再演「反台獨」了，也不應再緊抱早已被定位為統戰工具的九二共識。不如一起好好討論怎麼獨，看是要修憲還是重新制憲吧！

（作者是太陽花學運參與者）

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