自由廣場》（鏗鏘集）這樣的黨，爭什麼爭？

◎ 李敏勇

李登輝辭世週年之際，中國國民黨的黨主席競選氛圍正起，這個政黨仍以「中國」為冠，在自以為的「一中各表」沒有各表、只有一中的困境掙扎，還在台灣演野台戲。既不符歷史的現實，也不符政治的正義。李登輝的台灣化中國國民黨原是在地、轉化、新生的契機，但是國家無法去除中國意理，黨怎可能台灣化？

中國國民黨的殖民論者不能認知流亡殖民的不正當性，加上少數統治的脆弱性，以為可以在民智已開、民情已變的條件下，繼續壟斷台灣統治權力？二二八事件，台灣人知識精英被大量屠殺的文化真空曾讓蔣氏黨國體制予取予求，但美麗島事件後台灣人並不再蹲下去，而是站起來。

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老蔣延攬彭明敏為中華民國的聯合國中國代表權籌謀，不顧國際法理，未能重視彭明敏「去除反攻大陸神話，制訂新憲法，重新加入聯合國」的台灣自救之議，即連雷震等外省有識者之諍言也換來牢獄之災，種下末路之因。一干佞臣，唯唯諾諾，亡國亡黨之鑑照。「莊敬自強，處變不驚」自欺欺人。

李登輝獲蔣經國延攬，中華民國的國際地位已因漢賊易位而危機重重。小蔣吹台青，吸納台灣人。李登輝、林洋港、邱創煥三種類型各執其政，三人分別是學者、政客、官僚。李後來居上，從代位總統，國民大會選出的總統，到直選總統，十二年任期更兼為黨主席。李登輝在虎口蓄勢，他以中國國民黨台灣化謀政權之延續，最終以台、中特殊兩國論定位國家，可惜其志未成。流亡在台灣的黨國一錯再錯，有其根本的病理。

後蔣時代的中國國民黨，新國民黨連線、新黨最早以掌有神主牌，名新實舊，雖生困擾，但並未成器。倒是宋楚瑜挾地方政客掀風起浪，但在二○○○年大選滑鐵盧，把連戰這個李登輝棋子拉下，相互毀滅。即使二○○四年，連宋攜手再戰也徒呼奈何。中國國民黨因新黨、親民黨的權力作亂而衰敗，但常見的是指責李登輝分裂中國國民黨。其實，不只李登輝，連蔣經國都被背棄了！

中國國民黨又在選主席了。但「中國性」不除，仍戀眷黨國殖民性，不脫流亡本質，競逐權力之柄只是政客混亂中作出勢，不會改變中國國民黨在台灣人心目中的惡質性，不是正常政黨政治可以寄託的政治團體。後李登輝時代，這個黨只是歷史逆流，只見臣服共產中國之心。這個黨的主席，爭啊爭，選啊選。爭什麼爭啊？選什麼選？

（作者是詩人）

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