自由廣場》（鏗鏘集）王金平抓錯藥方

◎ 王景弘

國民黨主席改選，王金平又成被拉攏「請益」對象，但他老油條作風依舊，不敢說國民黨病根是親中、反台、反美，只會建議要設駐美代表處，不能讓華府一面倒，只有民進黨的聲音。

王金平根本看錯病、抓錯藥，國民黨的問題在它的聲音與台灣民意不同調，與美國政治氣氛相剋。如果它的代表處只知顛倒黑白，扯後腿反台灣，多此一舉只是浪費黨產，於事無補。

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美國在台協會耳聰目明，各政黨的態度，華府瞭如指掌。民進黨代表的作為，主要在推動國會友台法案，但這類法案都是中國所反對，國民黨看中國臉色行事，既不敢支持，也不能遊說反對，只有無言以對。

友台法案能否成為政策並執行，那是另一回事，但民進黨代表的聲音反映台灣主流民意，國民黨即使有代表處，它的聲音違反台灣多數民意，也與美國利益相背，徒勞無益。

國民黨要親美，怕中國不悅，流於言行不一：反對美豬美牛進口，不以科學根據為標準，惡意阻撓；壓抑台灣國防與外交，寧可犧牲民主，屈從中國；兩蔣反共黨軍的退將見錢眼開，淪為中國間諜。

國民黨主席選舉，四個候選人有人極度親中反美，有人想左擁右抱，有人靠美「從」中。他們提「台灣」都很勉強，不能把它與「國家」連結，不愛自成一國的台灣。

能救國民黨的是李登輝路線，但朱立倫為拉攏老法統，投機地擁抱威權象徵，宣稱要維持「兩蔣時代路線」，但兩蔣路線特色在親美、反共、反「台獨」、獨裁、「三不」，外來者專政，朱立倫要照單全收嗎？

不熱中民主，非真心認同台灣，失去政權便生怨懟，擁抱中國，跟著反美。敵視美國的政黨要設駐美代表處，那是吃飽飯沒事幹！

（作者為資深新聞工作者）

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