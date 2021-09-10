胡，怎麼說》國民黨挖掉老蔣的「心」─反共，卻要保老蔣銅像的殼！

胡文輝

反共，就是蔣中正精神的核心，不反共、親共、甚至舔共，國共簡直都沆瀣一氣了，蔣中正的「心 」─反共，早就被國民黨挖空丟掉了，在該有「心」的地方，只剩一個「洞」；現在，國民黨卻疾厲的聲稱，要用「戰鬥」手段保住中正紀念堂的老蔣銅像，不准轉型正義向前行。

把老蔣的「心」挖掉、卻又放狠話要保住那個銅「殼」，這個黨、這些人，豈不是太荒謬、太假掰、太偽（人為）、太妖（反常）了嗎？

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把老蔣的「心」（反共）挖掉、卻又放狠話要保住那個銅「殼」，這個黨（國民黨）、這些人，豈不是太荒謬、太假掰、太偽（人為）、太妖（反常）了嗎？（資料照）

過去一大段時間，國民黨對老蔣，除了需要時行禮如儀、虛應故事之外，幾乎都不提他了，因為老蔣反共，國民黨早就丟了反共大業，常提老蔣，反而照見現在的藍已蒼白到泛紅，反而凸顯黨徒子孫背叛了老蔣反共信念。像日前黨魁選舉政見會上，朱、江、張、卓幾乎沒提老蔣，跳過而強調孫中山。

行政院促進轉型正義委員會日前公布了中正紀念園區轉型方案，包括移除蔣中正銅像、改名、重新設計、去除崇拜造神象徵等，這個方案好像立即換醒藍軍要角對老蔣的記憶，簡直抓狂到立即傾巢而出、用盡狠話大罵民進黨政府。

江啟臣大罵民進黨就是塔利班、朱立倫則發了一篇好像封建討伐檄文的東東「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」，這篇根本滿紙荒唐言，他質問民進黨，拆銅像、要不要也拆除桃園國際機場、中鋼公司、中山高？這實在太扯了吧，機場、高速公路、中鋼等等，都是用台灣人民血汗錢建立的，胡扯什麼拆銅像？以桃機來說好了，把中正之名去掉，改為桃機，營運沒任何影響，烈嶼八二三砲戰勝利紀念碑是國軍打勝共軍的紀念碑，當然要珍惜，沒人要拆啊，只有媚共的國民黨才會想到拆吧。

江啟臣（左）大罵民進黨就是塔利班、朱立倫（右）則發了一篇好像封建討伐檄文的東東「你敢拆除兩蔣銅像，我敢打垮文化台獨」，這篇根本滿紙荒唐言，他質問民進黨，拆銅像、要不要也拆除桃園國際機場、中鋼公司、中山高？這實在太扯了！（中央社）

在轉型正義中，不再獨尊一個獨裁者，民主就是去魅化過程，更要解構獨裁者的歷史，還原真相，責任歸屬釐清、不再造神崇拜，把園區的紀念意義開放、普及於台灣所有走過那段歲月的人、曾經做出貢獻的人、曾經造過惡的人、曾經阻抗改革的人...，實在不知他們為什麼抓狂？

只想問國民黨一句：老蔣一生反共，遺言還念茲在茲要你們這些黨徒子孫們反共，要不斷對共產邪惡展開政治作戰，現在，你們這個黨還反共嗎？

江啟臣，你反共嗎？

朱立倫，你反共嗎？

張亞中，你反共嗎？

卓伯源，你反共嗎？

看了他們4人各自提出的「和中方案」，無一個是老蔣的反共的信徒，從中可以了解到，藍軍裡已不是什麼急統、緩統，而是急降、慢降...。

國民黨把老蔣的反共心都挖掉了，現在竟敢厚顏無恥的對老蔣銅像移除說三道四！

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