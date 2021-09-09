胡，怎麼說》大魔王Delta不分哪個「北」，柯、侯卻兩邊打「時中」!

胡文輝

武漢肺炎（COVID-19）的變種病毒大魔王Delta侵入台灣，防疫堅壁出現多個破口，疫情猛爆危機出現：

1，Delta傳染力超強，各國的遭遇都是，一旦出現破口，疫情擴散快又大，防不勝防。連新加坡、紐西蘭等防疫做的很好、跟台灣有拚的國家，疫苗施打率也遠高於台灣，仍不免出現一天數百確診病例的情況，像新加坡兩劑完整注射的比例高達81%以上，但接連半個月天天都在百例以上，這兩天更出現每天逾300例新高。

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2，基因定序發現，目前3個感染區都來自不同的Delta病毒株，顯示破口有好幾個，多路Delta病毒已攻進台灣。

3，Delta從新北市破口擴散傳佈，校園到社區都發生群聚感染病例，第一波感染尚未了，第二波感染已現蹤、病毒大軍隱隱全面來襲。

4，台灣的疫苗施打率仍偏低，第一劑才45%，完成兩劑注射的才5%。而且因很多人等待BNT的效應發作，最近兩週所供應的AZ、高端疫苗的施打率被拉低，像前兩天才6萬多、8萬多，不到滿載注射能量的三成。而Delta來勢洶洶，眼就要席捲而來，不會等待你慢慢等、慢慢打疫苗，疫苗覆蓋率的保護面不足，將是疫情再度猛爆的潛在大危機。

Delta來勢洶洶，眼就要席捲而來，不會等待你慢慢等、慢慢打疫苗，疫苗覆蓋率的保護面不足，將是疫情再度猛爆的潛在大危機。（本報資料照）

這場大戰大魔王Delta的戰疫，台灣一方面仍要「堅壁」，做好邊境管制，防止更多魔王大軍進入台灣，一方面更要「清野」，清野之戰就是在社區、校園、任何病毒現蹤之地，建立防疫陣地，用各種有效手段，讓大魔王病毒無法留存。

在長榮機師染疫且驗出是Delta後，桃園市長鄭文燦已立即升級防疫為二級+加強版，目前大致控制住疫情傳播，現在大戰大魔王Delta的主戰場就是雙北，新北市出現Delta群聚感染破口，更是重中之重，新北市長侯友宜前晚也宣布升級為二級+，雖展現魄力、強調超前部署，卻讓人感覺較病毒慢了小半拍，新北連續出現Delta新病例，更令人感覺市長魄力掉滿地。

板橋某社區大樓接連出現6例，昨天下午起一棟大樓住戶300多人全安排住到防疫旅館，卻過了午夜1點多，仍有住戶住不進旅館在流浪，顯然市府的人數管控及住房安排出包。此事雖不大，卻讓侯市長強調的魄力、超前部署等受到考驗而破了功。

說句公道話，侯友宜防疫很賣力，但太愛秀魄力、又不時甩鍋中央，像新北出現Delta群聚感染破口，他暗示、明示是被長榮機師傳染的，沒證沒據只想把破口甩鍋中央，新北疫情擴大了，他又要求中央，該升級到三級就升級到三級，說這話一點為防疫加分的作用也沒有，又是藉此甩鍋並打「時中」! 最出格離譜的是台北市長柯文哲，擺一副Delta沒攻入台北市，就不跟進升級防疫的樣子，難道他忘了雙北是同一個生活圈，像5月份萬華社區感染大爆發、北農疫爆等都漫延新北板橋等好幾個區，這回Delta難道不會從板橋回傳台北市？

對於台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁及多個縣市長紛紛宣布中秋節禁戶外烤肉，柯則冷言批評「政治太假掰」，侯友宜宣布餐館禁內用，柯文哲不跟進，還說不能因乳房會長乳癌就先拿掉乳房。這是什麼不倫不類的烏龍比喻啊？其實只是在擺出他自以為高人一等的跩樣，故意看輕疫情，卻置防疫及市民安全於何地？

柯文哲一方面把疫情的嚴重性看輕（他常看錯再轉彎，這次希望他矇到一次啦），一方面卻砲打中央的疫苗政策一無是處，並重彈舊調疫苗不夠，又說全民完整注射就解封云云，所謂全民完整注射應是接近100%的人都打兩劑或以上，但現在沒有一個國家能做到，達到80%-85%就非常高了，因12歲以下的目前並無公認的疫苗可打、各國都有一定比例的人反疫苗拒打，怎麼全民完整注射？根本就是說風涼話給人穿小鞋、目的就是打「時中」！

大魔王Delta不會分你是新北、台北那個「北」，誰弱化防疫就該被大魔王荼毒，柯、侯卻還有心力分別用看清（不跟進）、加重（升三級）的手法從兩邊打「時中」！Delta來襲，疫情真的緊急了，不管你是誰，搞砸了防疫大計，台灣將被害慘，你以為仍然可以靠粉絲及網軍掩護、甩鍋脫身嗎？

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