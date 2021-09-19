自由廣場》朱立倫「紅統牌」有效嗎？

◎ 蕭嘉弘

隨著中國國民黨主席選舉投票日逼近，眼看張亞中的聲勢看漲，朱立倫也打出緊急的恐嚇牌，貼標籤指「紅統學者」若當選，國民黨將分裂，民眾黨會是最大獲利者，民進黨將會放鞭炮慶祝。競選連任的江啟臣則隔岸觀火，表示自己有信心能連任，似乎還在狀況外。

「紅統」派人物能當選，證明國民黨歷屆黨主席的領導，以及和社會對話都出現問題，以致國民黨黨員和支持者愛這個味兒！

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「紅色小辣椒」洪秀柱曾在二○一六年代表黨競選總統，雖然實力太差，得不到全國民調的肯定，又因黨怕「輸到脫褲」，被當時的朱主席「換柱」，但洪秀柱事後也還能競選當上黨主席。又如韓國瑜被封「草包藍」，無厘頭的「紅統牆頭草」，也能競選黨主席，並且代表黨參加二○二○年的總統大選，可見國民黨紅統勢力積久的盤根錯節。

國民黨親中、舔中，恐怕已經是世界知名招牌，因為是民主國家的異數！在這種情況下，一個追求深藍神主牌的學者當選主席，對百年醬缸的宮廷政黨，能起多少作用？朱立倫恐嚇有投票權的黨員，只是暴露對民主的認識不清，也欠缺虛懷若谷的檢討和尊重。

國民黨若不從內部積極改造，推動改革，誰當黨主席都一樣，社會也不關心，就像四十多歲就當選的現任主席江啟臣，揭櫫改革目標，在黨年輕化的呼聲中上任，是從馬英九任第六任黨主席後，每任都做不滿，必須有代理主席後的現任主席，但江主席的「改革」同樣雷聲大、雨點小，讓人失望。

國民黨如今已淪「外鬥拒紅，內鬥抹紅」的精神分裂，黨內始終有為數不少的終統支持者和勢力，陰魂不散，未能隨時代變遷認同中華民國台灣，這說不定才是國民黨在兩岸的剩餘價值 — 讓意外撿到槍的本土政黨不斷地放鞭炮！

（作者為臺灣大學國發所研究生，台北市民）

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