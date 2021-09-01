自由開講》國民黨才是台灣的塔利班、共產黨？！

鄧鴻源

前交通部長林佳龍在其臉書上說，今天（08/30）早上我到台北市安和路上的促轉會，翻閱一些關於國民黨政府監視我長達十年以上的資料。這些資料鉅細靡遺地紀錄我在大學、軍中以及海外的言行，其中也包含了當時身旁戰友所回報給國民黨政府的機密資料。我要感謝促轉會前主委楊翠的主動邀請，也謝謝促轉會同仁辛苦地整理。

林佳龍昨日（30日）到促轉會，翻閱國民黨政府監視他長達十年以上的資料，至今仍讓他怵目驚心。（圖翻攝自林佳龍臉書）

他打開資料夾，映入眼簾的是不法份子考管-林佳龍案、安苑專案大新社案、安苑專案台大「自由之愛」研討會、台大等校學生中正紀念堂前學生運動、台大「大陸社」案、台大研究生協會案、台灣學生教授制憲聯盟、全國學生運動聯盟案、民主學生聯盟案、學自聯案、台灣大學代聯會案、台大代聯會「直接選舉」案，還有警政署將軍方有關我的報告檔案移交給學校當局的紀錄。隨著我出國到美國耶魯大學攻讀博士，監視工作移轉給政府海外單位及國民黨海外特務持續進行，天涯海角追追追。

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其中一份文件也顯示，政府埋在他身邊的三位內線，在專案的績效表現良好，提報發給每位20000元的工作費用。分為原報者、轉報者，蒐集方法註明為親蒐，傳遞方法為親遞。由資料時間判斷，這個「偵考」任務恐怕從1984年持續到至少1993年，單單是調查局系統前後出現在我身邊的專職特務學生就有超過十名以上。

可見國民黨不就是台灣的塔利班及共產黨！？因為只有他們才沒有人權與法律，可以肆意監視人家長達數十年。如果沒有美麗島事件的民主前輩奮鬥與犧牲，許多人可能繼續被暗中監視而不自知。

當年只要是反對或批評國民黨的人，都被他們視為「共產黨」，但其實國民黨才是台灣的共產黨、塔利班，否則怎麼會用公帑監視人民，迫害人權？沒有人性的兩蔣，何德何能當總統至死方休？莫非在當皇帝不成？

相信忠黨愛國的國民黨人，如馬英九、朱立倫與江啟臣等人，應該也曾被國民黨監視他們是否忠誠，為何不也到促轉會去查看他們是否也有秘密檔案在那裏，從而棄暗投明，改加入其它政黨？還是因為他們只是加害人，不是受害人，所以執迷不悟待在國民黨？

總之，國民黨拿人民的錢監視人民，可說是十分邪惡，這樣的黨如同納粹黨，不從台灣消失，還有天理嗎？如今又有什麼資格批評他人？

（大學教授）

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