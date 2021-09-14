胡，怎麼說》廟小妖風大─什麼黨選什麼魁，什麼人玩什麼鳥！

中國國民黨選黨魁，選的原形畢露，醜態百出！圖由左至右依序：朱立倫、張亞中及江啟臣。（報社合成／資料照、國民黨臉書）

胡文輝

中國國民黨選黨魁，選的原形畢露，醜態百出，有道是：什麼黨選什麼魁，什麼人玩什麼鳥！出現了一個現象就是 ：反常為「妖」，廟小妖風必定大，妖風更大，廟就愈來愈小！

這回中國國民黨黨魁選舉，有投票權的黨員約37萬多人，估計投票率約5成多，約莫可投出20萬票上下，候選人有朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4人，只要獲得9萬票以上，幾乎就篤定當選，因此，4人就在約莫10多萬鐵桿藍、藍鐵粉、韓粉為主構成的「淺池」中，打泥水仗，互丟髒泥巴，打的滿身泥。

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4人提出的訴求，也以討好、取悅、迎合、至少不得罪那深藍色淺池中的黨員為主，對黨內，彼此互相攻詰，刀刀見骨、拳拳到肉；對黨外，則成了罵蔡英文總統、罵民進黨的競賽；對中國，則比誰最能向中共求和，有的簡直到了親中舔共難以入目的地步。

這樣「反常」在「淺池」中的黨內選戰，尤其到了最後短兵相接，國民黨的黨意（黨員之意）和台灣民意本就差很大，已歸屬為邊緣，更因黨魁選戰各候選人採取更極端邊緣的剃刀策略，把自己也把整個國民黨往邊緣推擠。只見 ：廟，愈選愈小；池，愈戰愈淺。

只要問問國民黨內目前高人氣的地方首長侯友宜、盧秀燕等，是否同意把未來當選黨魁那個人在黨魁選舉時提出的主張，列入自己未來打選戰的主軸？心裡一定說「不」，他們都很清楚，那些很多都是票房毒藥！

只要問問國民黨內目前高人氣的地方首長侯友宜、盧秀燕等，是否同意把未來當選黨魁那個人在黨魁選舉時提出的主張，列入自己未來打選戰的主軸？心裡一定說「不」，他們都很清楚，那些很多都是票房毒藥！（資料照）

由黨員直選黨魁，黨內民主必定走到這一步，但中國國民黨黨員和台灣主流民意的落差，簡直比台灣海峽區隔兩岸還大。在前述的黨員結構下，必定出現「什麼黨員就選出什麼黨魁，什麼人玩什麼鳥！」的結果。

也因黨魁選舉主戰場就在那10多萬鐵桿藍黨員成了兵家必爭，張亞中才能玩「假大空」的把戲，才興的起風浪。

他日前在中常會上秀出500萬美元本票樣張，做為有能力可幫國民黨借款證明...，引發軒然大波。其實，他只是故技重施而已。

記得今年6月間，台灣發生嚴重疫苗荒時，他聲稱大陸友人要透過他捐500萬劑BNT、500萬劑中國國藥疫苗給台灣，他也曾秀出所謂捐贈書面文件，於是一狗票藍紅媒、政、嘴不管真捐假捐、有無疫苗，就全面幫他造勢，以趁機大大修理蔡政府，結果呢？根本沒見到疫苗、連疫苗影子都沒有，500萬+500萬劑疫苗值近百億新台幣，他秀的那紙所謂捐贈文件，中國那方的單位根本不但名不見經傳連疫苗影子都不曾出現，最後他卻推說被衛福部拒絕了，但是，一狗票藍紅媒、政、嘴依然挺他，只為了打擊台灣政府，不管真假，不管沒見疫苗。

這回，他秀500萬美元本票，打到的則都是國民黨內諸人，像當時的黨魁洪秀柱等，以及黨魁之爭對手朱立倫、江啟臣等人。但是，張亞中秀的三張美元本票，在票面上竟把「新台幣」三字劃掉，改成「美金」，也沒再蓋塗改章，就會變美金了？這可是天下奇聞！

但是，張亞中秀的三張美元本票，在票面上竟把「新台幣」三字劃掉，改成「美金」，也沒再蓋塗改章，就會變美金了？這可是天下奇聞！（張亞中提供）

其實，本票、支票皆是假，捐疫苗是假....，買空賣空本就是「假大空」，所謂兩岸和平協議，更是超級「假大空」。親中舔共終將4大皆空，老K党魁在比誰更能空掉台灣，如是而已！

本月25日就要投票，黨魁候選人張亞中因美金本票風波，被黨中央移送考紀會調查，黨魁選舉政見會也叫停，江啟臣、朱立倫卻為移送張亞中互槓，因黨中央把張亞中罵朱立倫也列入罪狀，朱立倫卻為張亞中求情...，三人並玩起棄保遊戲...，反常妖風真的愈吹愈狂、愈吹愈大，再吹下去，那個廟就不見了。





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