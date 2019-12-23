社論》韓市長與韓粉的那個世界

上週末高雄有兩場政治動員就罷韓與挺韓進行直球對決，雙方分別宣稱有五十萬、三十五萬民眾參與，人數或許有些膨風，但參加民眾之多，以及立場截然不同的數十萬人同時上街卻能和平落幕，充分展現台灣民眾成熟的民主素養，值得高度肯定。尤其，這些政治動員不只代表選票，更是民眾心聲的表達，政黨若能予以正確解讀，將可提出符合主流民意的施政願景及發展方向，不致在選舉中遭到淘汰，被掃入歷史的垃圾堆。

不可諱言，此次政治大對決的焦點人物，乃是高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜。一方以罷韓為訴求，指責韓市長違背「不落跑」的選舉承諾，且施政毫無表現，竟然在就任才幾個月就起心動念要選總統。罷韓民眾認為韓國瑜連市長都未能做好做滿，「一市之不治」，何以治理國家？因此，發動罷韓行動的目的在於對韓市長「雙殺」：既罷免其市長職務，更阻絕其當選總統的可能。反觀另一方，則打著「南方崛起」的旗幟，肯定韓市長的「政績」，力挺韓國瑜，對抗罷韓行動。一則力圖達成選舉的逆轉勝；若是挑戰總統大位不成，則退而力保韓的市長職位不致被反韓民眾撼動。因此，這兩場大型群眾造勢勢必牽動大選與韓的去留，乃是觀察未來政治發展的一項重要指標。

吾人必須坦率指出，這次大選國民黨提名甫上任的高雄市長參選總統，是台灣選舉史上前所未見的「創舉」，直接挑戰台灣人民對於違背政治承諾者的容忍度。若是韓能夠勝選，是否意味政治人物的誠信從此不再重要，未來政黨或政客將以私利權位的爭取為首要考量，置選民的付託不顧，成為台灣民主進程的最大隱憂。尤有甚者，韓市長就任時期尚短，並未實現重要競選承諾，也無法證明其有過人的執政能力，卻以同一套「發大財」話術（選高雄市長時是「貨出去、人進來、高雄發大財」；選總統則是「台灣安全、人民有錢」），在一年內進行一場又一場攸關二千三百萬人福祉的政治豪賭，實在令人捏一把冷汗。由此脈絡看來，韓國瑜由高雄市長選舉大贏對手近二十萬票，卻不到一年時間就面臨數十萬人走上街頭呼喊要將其罷免下架，可謂其來有自，國民黨難道不應痛切檢討嗎？

韓國瑜去年「一人救一黨」，本是國民黨再起的英雄，如今未做好本份的工作，以施政績效回報選民的支持，即企圖再登政治頂峰，卻未見任何愧疚之感，反而大言不慚「沒有任何覺得對不起高雄市民」，無異對高雄市民的二度傷害。最讓人不能苟同者，乃是其所訴求的政見缺乏完整配套，多是一些天馬行空的奇想，因此只能以「仇恨」做為情緒勒索動員民眾。去年底宣稱高雄「又老又窮」，極盡醜化之能事，再以「救世主」的姿態降臨，得以高票當選。其實，高雄市近年的軟硬體建設成果亮眼，城市轉型相當成功，且所謂三千三百億元負債，乃是進行諸多市政建設的必要投資，並無任何證據為弊案，否則韓市長就任至今，以其對陳菊前市長與民進黨恨意之深，何以未能揭發重大貪瀆案件？如此醜化高雄，套用韓市長常用的話術，是否可以指稱其就是「黑高雄產業鏈」的始作俑者？

令人憂心的是，如今這套「黑高雄」的選舉招數又在總統大選上故技重施。台灣近年的表現非常耀眼，在美中貿易戰的衝擊下，台商回流投資已逾七千億元，一改台灣投資低迷的窘境，且經濟成長為亞洲四小龍之首，股市也正邁向一二六八二點的歷史高點。另外，台灣的創新能力也被肯定為全球前四大，高科技產業在全球供應鏈更扮演不可或缺的角色，而台灣的民主、自由、多元備受國際社會肯定，美台關係日益緊密更是斷交以來僅見。這些台灣向上提升的景象，在韓市長及國民黨眼中卻變成「慘、慘、慘」，被形容跟落後獨裁的北韓並無二致，甚至唱衰台灣連東南亞國家都看不起。

換言之，這場罷韓與挺韓的對決，反映兩個平行世界：一個是多數人民打拚努力的命運共同體；一個是韓市長及其韓粉眼中的悲慘世界。重要的是，哪一個世界才是真實、美好的，下個月選民就會給出答案。

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