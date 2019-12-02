社論》從「一人救一黨」到「兩人毀一黨」？

去年九合一選舉，韓流竄起，國民黨大敗民進黨；小英政府推動改革引發特定階層的怨懟，選舉失分係必然結果，但如此慘敗卻在預料之外。明年初的總統、立委選舉，若是民進黨扳回一城，本是合理的預期，但是由各項民調看來，國民黨的總統、立委選舉顯然陷入困獸之鬥的窘境，如此慘狀亦是令人難以想像。尤有甚者，處於逆境的國民黨未見奮力一搏的鬥志，反而出現步調慌亂，手足無措，甚至胡言亂語的失控狀態。一年前暢飲勝利香檳，咸認二○二○奪回政權已無懸念，至今竟陷入十面埋伏、四面楚歌的悲涼境地，令人匪夷所思。

當前國民黨的敗象，源於若干重大失誤的共伴效應，以致形成政治上的完美風暴，以摧枯拉朽的力道幾乎席捲了這個百年老店。最重要的錯誤是提名人選的不當，包括總統與不分區立委，皆具高度爭議，無法被中間、理性及經濟選民所接受，只能鞏固原有的基本盤、鐵粉，並無外擴的能力，致而在黨內外皆遭到嚴重的質疑，陷於內外交迫的局面。如今看來，在總統候選人提名方面，若是延續去年大勝的氣勢，原本爭取提名的朱立倫等人，在言行、政策與施政能力較少受到爭議，而且當時小英受民進黨敗選之累，民調低迷，嚴重落後於國民黨有意參選人，國民黨只要依據黨內初選規則穩健提名，總統選舉不致如此辛苦。令人意外的，黨主席吳敦義被質疑因個人私心，極力卡朱、王等人，最後甚至以所謂「被動徵召」的非典型方式，使得才剛就任高雄市長的韓國瑜成為半路殺出的程咬金，在韓流的助威下，逐退所有吳的競爭對手。而吳則轉而經營不分區立委，意圖爭取立法院長，另起爐灶。

由此可見，國民黨的總統提名乃是一場精心設計的權力遊戲，只見個人的權位考量，缺乏執政願景與抱負，如今越發凸顯其短淺的目光。韓國瑜口才便給，尤其擅長底層民眾的語言、品味，因此出言雖然粗鄙不文，低俗不堪，卻往往能夠打動社會底層的人心，捲起一股民粹式的旋風。因此，若論選舉兵法，韓國瑜確實是一支奇兵；但是，所謂「奇兵」，貴在出其不意，其速度與戰術令對手措手不及。此所以韓國瑜能以「一瓶礦泉水、一碗魯肉飯」及「莫忘世上苦人多」塑造庶民形象，更以人人皆可琅琅上口的「貨出去、人進來，高雄發大財」口號，打得民進黨潰不成軍。然而，經過高雄市長數月執政的考驗，口號依舊是口號，無法落實為政績，讓市民發大財夢碎，更且違背政治誠信落跑去參選總統，則奇兵便非奇兵，反而是全身充滿罩門、師老兵疲的選舉老兵了。

國民黨更嚴重的錯誤，乃是在吳敦義堅持下提出一份紅統名單，挑戰多數台灣人的底限。其實，國民黨本質上傾向統一，並不奇怪，因為它是中華民國的創建者，被中共逐出中國大陸，本來就與中國有切割不斷的血脈連結。但自蔣經國自承也是台灣人，以及李登輝推動本土化與民主改革之後，該黨與台灣的連結日益深厚，因此即使認同九二共識，重點仍在一中各表，依舊堅持中華民國存在的事實。即使親中的馬英九主政，亦只敢以「不統、不獨、不武」淡化統一色彩，爭取本土民眾的認同。然而，吳敦義毫不掩飾的紅統名單一出，卻震驚了黨內外，引起外界痛切批判。對韓國瑜的選情更是雪上加霜，導致韓營急著想要加以切割；然則以親中色彩濃厚之政治人物欲與紅統名單脫鉤，根本沒有說服力可言。

去年韓國瑜創下「一人救一黨」的奇蹟；不到一年，卻出現韓國瑜、吳敦義「二人毀一黨」的危機。何以致之？乃是此兩人造成國民黨的紅統化，不僅違逆多數主張台灣維持現狀的民意；更與國際形勢的演變背道而馳，意圖疏遠美國為主的民主陣營，向中國靠攏。美中貿易不僅是經貿利益的抗衡，更是地緣政治與普世價值的衝突，後冷戰架構隱然成形，各國都被迫選邊站。而國民黨此刻大舉紅統旗幟，顯示它已決心靠向中國，跟民主自由的普世價值與市場經濟站在對立面。國民黨的紅統化必然與台灣主流民意漸行漸遠，終致走到窮途末路。

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