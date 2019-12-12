社論》嚴肅看待選後重建課題

大選投票只剩下一個月，雖然韓營在民調上採取所謂蓋牌策略，但在排除此類干擾因素下，韓的民調劣勢仍然未見改善，因此有人戲稱選舉已進入「垃圾時間」。面對此種不利情狀，韓營固然對逆轉信心滿滿，但藍營立委候選人在缺乏母雞拉抬下，顯然陷入集體焦慮症，分寸大亂，居然出現在網軍事件中撿到槍，卻因一連串荒腔走板的抗爭，反而淪為「『夾』手他人」、「見縫插『珍』」、濫用醫療資源作秀的笑柄，使藍營的處境更加不利。

藍營何以將去年大贏民進黨的一盤好棋，一年就玩到「輸輸去」？吾人已多次深入探討，此處不再贅述，當前更應嚴肅看待的，乃是選後如何進行社會重建的課題。其實，此次大選之所以令人很難感受到振奮人心的正向氛圍，反而是負能量全面傾洩而出，乃是多面向的原因所造成，包括：一，國民黨提名了一位不適格且缺乏正當性的總統候選人，以及一份鮮紅的不分區名單；二，代表懷舊與威權價值的民粹，在去年以韓流的方式崛起，對台灣發展方向產生衝擊；三，此次雖為總統與國會選舉，但候選人所拋出的政見，大抵為缺乏財源評估的空頭支票，無法看出國家的發展願景。由此可見，選後重建要務之一，是國民黨的重整。這裡所稱的國民黨重整，並非目前有些人刻意發動的選後黨主席之爭，而是國民黨究竟何去何從及存亡絕續。此次選舉，國民黨中央棄有意參選的黨內菁英，提名了才剛就任高雄市長、缺乏參選正當性的總統參選人，除了少數黨內諤諤之士勇於公開批判外，大多數黨內高層雖然對韓的參選並不苟同，卻仍然在所謂團結的旗幟下，充當韓國瑜的啦啦隊；尤有甚者，年輕一代的黨工、民代，更在媒體上為韓的落跑、不登大雅之堂的言行，豪宅、砂石等外界質疑事件辯護，以致理想性與公信力全面淪喪。換言之，這次選舉國民黨只見黨性，不見理想性，全黨隨著一位政治狂人起舞，似有走上新黨化的傾向，因此選後國民黨若不重整，回到中間務實的軌道，可能就會面臨亡黨的危機。

其次，選後重建的第二個課題，就是恢復台灣昔日創造經濟奇蹟的榮光。去年韓流竄起，因素甚多，但是對於台灣過去輝煌歲月的懷念，乃是彼等氣味相投的主因。那些人曾經度過台灣錢淹腳目的年代，對照如今台灣的低成長、所得停滯的狀態，不免產生強烈的失落感。加上台灣近年來政治改革與社會轉型的國家改造路徑，顯然與他們對威權時代價值的認同背道而馳，因此這股失落感與不滿便投射在一位言行、品味、腦袋都停留在那個年代的政客身上，匯集出一股沛然的民粹力量。這股民粹力量對現狀的反撲，並非錯在懷舊的部分，而是對於當前台灣陷入景氣低迷，產業空洞化的癥結，出現嚴重的認知錯誤。事實上，台商大量西進，人才、資金與技術為中國所磁吸，才是台灣成長停滯的主因，並不是推動民主化與本土化所致。因此這種懷舊民粹的反彈其實是找錯對象，反而把造成台灣困境的親中政客當成救星。故而，選後重建，應在AI、大數據、物聯網、自動化、無人車、綠色能源與精準醫療等新創產業中，找出適合台灣發展的重點項目，搭配半導體與電子零組件等既有的供應鏈優勢，並且落實製造在台灣，促成台灣產業的創新與轉型，再度找回經濟發展的動力，恢復台灣的黃金年代。

此外，更重要的選後重建工作，乃是建立責任政治，以務實、專業的精神擘畫台灣的發展願景。尤其是，台灣究係向左轉、向右轉，採取自由競爭的市場經濟機制，抑或走上福利、補助，強調平均、平等的社會主義路線，在在必須站在理性的基礎上充分討論，並對國家資源與優缺點進行全面評估，以做為決定國家發展方向的科學依據。令人憂心的是，目前政治人物的政見大都是討好選民的口號，以拿到選票為最高目標，欠缺對國家與人民的責任感，因此選舉支票亂開一通。然而，天下沒有白吃的午餐，任何美好的圖像都必須努力打拚才能完成，只有建立責任政治的精神，提高選民水準，加強公共政策的討論，未來才能選出有益國家發展的政治人物來治理台灣。這樣，選後重建工作才算是大功告成，功德圓滿。

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