社論》大選趨勢擠壓第三勢力空間

本報最新民調顯示，「蔡賴」支持度四十九．九五％，「韓張」十九．四九％，「宋余」五．六二％，尚未決定者二十四．九三％。政黨票方面，民進黨三十二．五八％，國民黨十七．二三％，台灣民眾黨七．七七％，時代力量三．七五％，親民黨○．九四％，但有三成多未表態。似乎，二○二○大選，在內外因素的交互作用下，逐漸形成一種「超穩定結構」，但也不能完全排除化學變化的可能性。

國民兩黨的勝負之外，另一個觀察點是第三勢力領頭羊的民眾黨，因為這牽涉到二○二四以後的劇本。這次大選，最後一刻柯Ｐ柯媽柯爸都趕到中選會了，還陰錯陽差沒有辦成連署登記。柯文哲很自傲智商一五七 ，卻敗給郭台銘的老謀深算。這還只是開胃小菜。宋楚瑜御駕親征，企圖拉拔親民黨，簡直跟民眾黨打對台。好戲不僅於此，親民黨不分區上了兩位郭台銘幕僚，還追加一個宣明智。郭台銘對宋柯兩邊下注，而且砝碼明顯是重宋輕柯。

宋楚瑜的「終局之戰」，堪稱時勢給他的機會。親民黨不分區，上了宋楚瑜的主力幹部，上了郭台銘的實質影響力，擺明了這個黨將來會隱含郭台銘的可能性。反觀柯文哲，最高戰略原則向來是借力使力，利用盟友壯大自己，死道友不死貧道，這種政治老狐狸的本色，大概也只有宋郭那種政治老狐狸治得了他吧。骰子丟下去了，假使二○二○民眾黨不好看，二○二四的入場券可能就提前落空了。

為此，柯文哲的焦慮指數明顯上升，非得要衝高政黨票不可。於是，時代力量、社民黨被他損之又損，連「廢票」也成為一招。凡此，意在吸納其他小黨有限的機會。有鑑於綠營選票也挖不動了，於是轉向不分區討罵的國民黨。他對「台獨騙子」的激情演出，不惜得罪綠營選票與社會觀感，其實是項莊舞劍意在泛藍選票。就此而言，吳敦義把柯文哲納入泛藍陣營，說實在也並沒有吃他豆腐，既然要泛藍的票就不要再抹白粉了。

柯文哲，好像是站在一塊地盤上，整天在肖想更大的版圖，所以不惜用力挖自己的牆腳，隨著從政時間一天一天拉長，他的夢中世界越來越大，從綠的、橘的、藍的、鴻海的、到紅的，滿漢全席他都想扒到碗裡。去年台北市長選舉，他的得票大幅縮水，已經有力說明了，白色老狐狸機關算盡，得到的還是比失去的少。最不划算的是，政治素人的面具被看破了，越來越多人包括宋郭在提防這個政治新品種。郭柯共舞跳了一段，宋楚瑜吞不下「親民眾黨」，到頭來柯文哲還是孤家寡人。

除了各種柯語錄，蔡壁如、劉嘉仁、蔡宜芳等柯家軍的言行舉止，似乎也不比藍綠高尚。柯文哲跟國台辦的緊密關係被揭露，民眾黨在市府公然辦黨務遭抨擊，韓國瑜夫婦買賣豪宅「那也是人家的本事」，市政顧問劉嘉仁涉嫌性騷擾學姊是「工作上的摩擦，職務上隔離就好」。凡此，住在玻璃屋還猛丟「垃圾不分藍綠」的石頭、蔡壁如現身居住正義改革聯盟夜宿現場、民眾黨自居年輕世代代言人，難道民眾都是高度近視嗎？

從台灣的選舉經驗來看，啼聲初試的小黨，通常在第一次達到高峰然後走下坡，因為兩大黨囊括了人才、資源、遊戲規則等優勢，這是第三勢力必須突破的瓶頸。今天，郭台銘退黨棄選，國民黨、親民黨、民眾黨都是他的活棋，而柯文哲組黨反而增加了政治包袱，鴻海、新光等正在改變他的顏色。以前嘲笑垃圾不分藍綠，現在民眾黨也未必好看，不分區名單毫不避諱財團，他自我定義的白色力量，當然也要面對嚴格檢驗。

二○二○大選，如果經濟民生議題熱絡，專攻特定政策區塊的小黨，比較有發聲機會，例如在居住正義有共同點的時代力量與民眾黨，由於沒有執政包袱，大可追剿國民兩黨，吸引年輕世代及弱勢選民。不過，假使大選主軸，被有力政黨甚至外力設定在國防外交國際兩岸，「芒果乾」成為真實感而非假議題，則小黨的拳腳相對受限。最近的「王立強」事件，國民兩黨針鋒相對，柯文哲話語遭邊緣化，其他小黨可見一斑。第三勢力命運未卜，柯文哲的焦慮指數持續上升，寫照著跟韓國瑜類似的時不我予。

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