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自由開講》全民一起用罷免對抗毀憲亂政罔顧民生的紅色政客

2025/02/04 17:05

◎ 諸葛風雲

就在2月3日開工的上班的第一天，就共有18個公民團體將第一階段的立委罷免連署送達中選會，展現出全民對於藍、白兩黨，不理性、報復性弱化台灣的做法表達憤怒，包含：從修改財劃法，讓中央政府完全無預算調度能力，修改憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭及大法官會議，甚至大幅刪減、凍結中央政府預算，已影響到各級政府、社會各階層、各年齡、各行業的政策補助以及政府機關的正常運作，其中連攸關民生經濟的電費補貼、房租補貼、學費補貼、健保補貼、各級部會的作業費，甚至連緊急的空中救護後送經費都無法倖免於難，更不用說國防、外交、海巡、警政等預算的刪減凍結，更是直接弱化台灣的防禦力，這已經引起國際媒體及歐美政界的關注。

昨天共有18個公民團體將第一階段的立委罷免連署書送達中選會，展現出全民對於藍、白兩黨，不理性、報復性弱化台灣的做法表達憤怒。（記者羅沛德攝）昨天共有18個公民團體將第一階段的立委罷免連署書送達中選會，展現出全民對於藍、白兩黨，不理性、報復性弱化台灣的做法表達憤怒。（記者羅沛德攝）

敵人就在立法院

這些都是與中國相互呼應，掣肘執政黨的施政；完全不考慮國家的現在運作以及未來發展（競爭力），藍白陣營如此將政黨利益超越國家利益之上，破壞國際形象，遲滯國家發展、出賣國家主權、出賣台灣安全、出賣人民的幸福，出賣自己的靈魂，毀憲亂政，破壞了台灣全民創造的成果與價值

我們國家長期被中國打壓曾經成為國際孤兒，然近八年來在國際社會已嶄露頭角，讓世界看到了台灣，已扮演國際社會舉足輕重關鍵的角色，台灣無遠弗屆的影響力，已傳遍全球！越來越多的國家都希望與台灣交流合作，事實證明了台灣的價值！

現在全台灣各地不同的公民團體，紛紛提出罷免這些毀憲亂政、企圖弱化台灣、迎合中國習近平意旨的紅色區域立委的提案；透過罷免不適任的立委，展現公民力量，讓我們可以不流血就把我們的國家導回正軌，我們必須覺醒，唾棄不肖的政黨與罷免惡質的民意代表，讓他們知道國家安全，人民的權益至上，人民才是國家的主人！

（作者為大學助理教授、軍事部落客YouTuber）

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