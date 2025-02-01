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自由開講》苦樂參半的抉擇：對釋放人質與停火的反思

2025/02/01 20:30

◎ 游瑪雅 

對於近期人質釋放以及本週末以色列的停火協議進展，我想分享一些看法。

這是一個苦樂參半的時刻。十五個月來，我們一直盼望著人質的歸來，無論是以色列人、美國人、泰國人、英國人，還是其他不同國籍的人，他們已成為以色列共同體的一部分。我們熟知他們的面孔、故事以及親人，他們所受到的的苦難，彷彿就是我們自身的遭遇。我感到深深的欣慰與感動，因為其中一些人即將回到親人身邊。然而，這還不是值得慶祝的時刻。許多人將永遠無法歸來，哈瑪斯依然拒絕提供他們的現況，讓我們陷於焦慮與不安之中。

我們無法忽視這些人質自2023年10月7日被綁架以來，所遭受的折磨與無法想像的痛苦。我們不會停止努力，直到97名人質全數回到家園。（圖擷取自Israel in Taipei臉書）我們無法忽視這些人質自2023年10月7日被綁架以來，所遭受的折磨與無法想像的痛苦。我們不會停止努力，直到97名人質全數回到家園。（圖擷取自Israel in Taipei臉書）

我們無法忽視這些人質自2023年10月7日被綁架以來，所遭受的折磨與無法想像的痛苦。無論人質仍然在世，還是遭哈瑪斯不幸殺害，我們不會停止努力，直到97名人質全數回到家園。

我們正在付出沉重的代價──釋放那些犯下殘暴罪行的人，對我們來說是一個難以承受的負擔。然而，這項決定反映了我們堅定的承諾，解救那些仍被挾持的人，這是一個痛苦但必要的過程。

在這複雜的情勢中，我仍懷抱希望。如果這個過程能夠順利完成，我們便能繼續與區域及全球的夥伴合作，共同改變中東的未來。讓加薩擺脫哈瑪斯的控制與仇恨的陰影，對於建立長久和平至關重要。

展望未來，我們必須找回10月7日之前的希望與動力。在美國及區域的堅定支持下，我們能與阿拉伯鄰國建立更緊密的聯盟，並追求與沙烏地阿拉伯締造歷史性的和平。這一願景為變革後的中東帶來各種可能，也為後代創造一個安全的未來。

人質的釋放與停火也為以色列的公民社會與經濟帶來了復甦的機會。以色列著名的創新能量將推動新的商機，並加強與全球的合作。在台北，我將持續不懈地努力，促進這些聯繫。在亞洲與以色列之間的航班即將恢復之際，我對台灣與以色列之間旅遊與商業關係的增長抱持著樂觀的態度。

我由衷感謝台灣的領導人以及其他在這段艱難時期支持以色列的人。你們的團結給了我們力量。圖為游瑪雅代表1月7日拜會行政院副院長鄭麗君。（圖擷取自Israel in Taipei臉書）我由衷感謝台灣的領導人以及其他在這段艱難時期支持以色列的人。你們的團結給了我們力量。圖為游瑪雅代表1月7日拜會行政院副院長鄭麗君。（圖擷取自Israel in Taipei臉書）

這同時也是一個反思全球反猶太主義浪潮的時刻。台灣一直是猶太社群的避風港，展現了包容與共存的典範。台灣領導人一向採取堅定的立場對抗偏見，例如藉由參與國際大屠殺紀念日儀式，傳遞強而有力的訊息。

儘管我們保持希望，但我們不能忽視我們正面對一個殘酷且不人道的恐怖組織。哈瑪斯採用一貫的策略，試圖延長戰爭，並加劇巴勒斯坦人民的痛苦。通往持久解決的道路將漫長而艱難。

我由衷感謝台灣的領導人以及其他在這段艱難時期支持以色列的人。你們的團結給了我們力量。以色列的精神依然堅定不移，我們將繼續為與鄰國的長久和平而努力。

（作者為以色列駐台代表）

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