國際先鋒》川普上台，我們準備好了嗎？

理解川普政權的關鍵在於了解川普的性格。他最忌諱的並非來自敵人的對抗，而是盟友或對手的「背叛」與「說教」。王毅的威脅性言論無疑踩中了川普的底線，將進一步加劇美中對抗。在這樣的背景下，台灣需利用機會強化自己對於美國的重要性。

◎王宏仁

美國總統川普 （Donald Trump） 再次登上國際舞台，他的上任引發全球關注，世界各國不僅期待已久，更對此感到鬆了一口氣，因為終於可以正面迎接川普政府對於國際秩序的「直球對決」。然而，對於川普新政的影響，許多人仍存有誤解。他們以為川普的影響只是短暫的四年，認為忍耐一下就能撐過去。然而，這樣的想法忽視了川普的真正意圖，以及他對美國政治體制可能帶來的深遠影響。

美國總統川普重返白宮，一舉一動再次成為國際焦點。（法新社檔案照）

首先，我們必須正視川普團隊的長期戰略規劃。川普雖然年屆79歲，但他選擇的副總統、國務卿、國安顧問及其他主要內閣成員，多數是40至50歲的壯年政治家。這些新生代共和黨領袖正是川普用以延續其「讓美國再次偉大」理念的關鍵人物。

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川普團隊包含其副手范斯，多數是40至50歲的壯年政治家。（路透檔案照）

川普的計畫不僅是再任四年，而是為共和黨在未來至少12年的執政鋪路。事實上，在川普就職不到一週的時間內，已有共和黨國會議員提案修改美國憲法第二十二條修正案，試圖讓川普能競選第三任總統。雖然修憲需通過國會及全美多數州的支持，極為困難，但這反映出美國社會中對於川普的期待與支持正在積累。

對其他國家而言，這意味著川普政府的威脅與影響不應被低估。將川普的執政視為「國家緊急狀態」來應對，是必要的準備。川普的政策不僅僅是關稅加徵這類經濟手段，而是針對對手進行全面性的壓迫，這一點從他對中國的態度可見一斑。

美中對立的深化

川普對中國的敵意深植於他對中國隱匿疫情導致美國損失的怨恨之中。新冠疫情期間，美國因應不足導致超過60萬人喪生，這一悲劇使川普將責任歸咎於中國，並在此基礎上強化對中國的對抗政策。在川普的1月20日就職演說中，雖然大部分內容集中於移民、經濟及製造業等內政議題，但少數提及的外交對象中，中國是重中之重。在川普眼中，中國是阻礙「美國優先」理念實現的最大障礙。

美國國務卿魯比歐（右二）21日在國務院召開美日印澳「四方安全對話」外交部長會議，出席者包括日本外務大臣岩屋毅（左一）、印度外長蘇杰生（左二）、澳洲外長黃英賢（右一）。（法新社）

川普任命的國務卿魯比歐 （Marco Rubio） 上任後的第一個國際行程便是參與「四方安全對話」（QUAD），會後的聯合聲明明確重申了「加強自由與開放的印太地區」的承諾，並「強烈反對任何試圖通過武力或脅迫改變現狀的單邊行動」。這一聲明矛頭直指中國，表明川普政府將在印太地區深化對中國的壓力。

魯比歐在1月24日與中國外長王毅通話，內容直接提及台灣和南海問題。美國國務院的新聞稿指出，魯比歐強調美國將堅定捍衛盟友利益，對中國對台灣的任何脅迫行為表示關切。然而，中國外交部的聲明卻對此呈現出另一種敘事，提到魯比歐稱「美中是兩個偉大國家」，並表態「美方不支持台灣獨立」。王毅甚至以威脅性語氣對盧比歐說，「大國要有大國的樣子，希望你們好自為之。」中國的這種「教訓式外交」無疑會引發川普政府更強硬的反擊。

川普時代的國際挑戰與台灣的選擇

理解川普政權的關鍵在於了解川普的性格。他最忌諱的並非來自敵人的對抗，而是盟友或對手的「背叛」與「說教」。王毅的威脅性言論無疑踩中了川普的底線，將進一步加劇美中對抗。在這樣的背景下，台灣需利用機會強化自己對於美國的重要性。

台灣在美中對抗中的立場應該明確而堅定。站在美國這一邊並非只是選擇一個盟友，而是基於台灣國家利益的根本考量。過去的模糊立場或許曾有助於台灣在美中之間周旋，但如今的國際局勢不容許模糊。川普政府已將台灣視為印太戰略的核心一環，台灣比任何國家都了解中國，應藉此機會幫助美國與其他民主國家戰勝中國。

說穿了，面對川普政府的強硬政策與可能的全球動盪，台灣的生存之道就是以「Taiwan First」為原則，為自身的安全與發展開闢更廣闊的未來。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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