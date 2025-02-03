自由廣場》翻轉國會 精準罷免藍委策略

◎ 林志翰

立法院立委總席次有一一三席，國民黨五十二席、民進黨五十一席、民眾黨八席、無黨籍二席。其中民眾黨八席為不分區立委無法罷免，無黨籍二席為高金素梅與陳超明，皆為親藍陣營。面對藍白聯手癱瘓國家施政，民進黨要在國會穩定過半，至少需成功罷免六席立委，並在後續補選中勝出。

根據二○一六、二○二○與二○二四年三屆立委選舉得票分析，筆者歸納出三種罷免策略。

請繼續往下閱讀...

一、爭議聚焦型罷免：主要針對花蓮縣傅崐萁、北市王鴻薇、羅智強與徐巧芯。傅曾因炒股案入獄，去年四月率團訪中引發爭議；羅智強擅長社群媒體政治操作，常被批評散播不實資訊；「造謠薇」與「中指芯」爭議罄竹難書，路人皆知。雖然這些選區基本盤穩固，民進黨僅可能在王鴻薇選區一搏，但只要將四人圖像放在罷免地圖之首，選民自然就會想起其荒誕言行。

二、失信懲戒型罷免：聚焦於二○一六或二○二○年曾由民進黨勝選，但二○二四年翻盤的選區。新北市有洪孟楷、葉元之、張智倫及廖先翔；北市有李彥秀；桃園市有牛煦庭、涂權吉；台中市有顏寬恆、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，雲林縣則有丁學忠。

台中市席次變動雖與「柯文哲效應」有關，但效應已趨弱化。基隆市林沛祥與台東縣黃建賓得利綠營分裂，洪孟楷擔任國民黨立院黨團書記長期間，多次涉及違憲亂政爭議，這幾人罷免成功機率最高。

三、國會問責型罷免：不分區立委無法罷免，民進黨應配合民意贊成修改選罷法，並呼籲國民黨區域立委思考，目前自身的政治困境不正是不分區立委違憲亂政，更是因為自身盲從黨意所致。

以「立院違憲三寶」翁曉玲、吳宗憲與黃國昌為首的不分區立委安逸於國會中亂政，無需應付罷免危機，若能推動改革，讓不分區立委亦需承擔政治責任，將有助於提升國會問責機制。

民進黨在國會席次至少要「加六」，才能翻轉國會惡意刪除政府部門業務費僅剩一元或將立法權無限膨脹干預司法權、監察權的亂象。選民該是運用罷免權力，維護民主價值與國家利益的時候了！

（作者為國中數學老師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法