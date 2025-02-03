黃澎孝練「孝」話》蛇年第一課：《農夫和蛇》 美國農夫與中國毒蛇的寫照

這篇《農夫和蛇》的課文，套用在當今的美中博弈鬥爭上，也具有相當現實的寫照。只不過，美國像是那位好心的農夫，倒是中國更像是反噬農夫的毒蛇。

◎黃澎孝

二月三日是農曆「立春」，按照春秋《公羊傳》的「春王正月」之說，「立春」才是一年之始。換言之，今天才真正進入農曆「乙巳年」的所謂「蛇年」；同時也是習近平的「本命年」。

民俗上對於每年的12生肖，都會有若干穿鑿附會的傳說。但是只要上過中學的中國人卻都讀過《農夫和蛇》的故事。那篇課文本是《伊索寓言》裡的一則故事，中共把它編入八年級的語文課本中。

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中共課文《農夫和蛇》的故事。（取自貼文）

該課文的簡體字原文如下：

「在一个寒冷的冬天，赶集完回家的农夫在路边发现了一条冻僵了的蛇。他很可怜它，就把它放在怀里。当他身上的热气把蛇温暖以后，蛇很快苏醒了,露出了残忍的本性，给了农夫致命的伤害。农夫临死之前说：“我竟然救了一条可怜毒蛇，就应该受到这种报应啊。」

其實，中國這篇課文最早是從前蘇聯的課本引進的。當初所謂的「毒蛇」是隱喻為所謂的「階級敵人」，整課的宗旨是在強化學生的「階級鬥爭敵我意識」。換言之，就是不要同情你的「階級敵人」或潛在的對手。

事實上，這篇課文是在為其爾後更高階的階級鬥爭理論鋪路，這也就是毛澤東所說的「誰是我們的敵人，誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。」（語出：1925年12月毛澤東發表的《中國社會各階級的分析》）

換言之，《農夫與蛇》的課文設計，是為了教育中國的學生從小就要有「階級敵我意識」，要瞭解所謂的「敵我矛盾」是一場「你死我活」的殘酷鬥爭，同情敵人就等於是自殺。

這篇《農夫和蛇》的課文，套用在當今的美中博弈鬥爭上，也具有相當現實的寫照。只不過，美國像是那位好心的農夫，倒是中國更像是反噬農夫的毒蛇。因為中國從美中建交後，不論是「改革開放」或「四個現代化建設」乃至於加入世貿組織WTO,都是靠美國的扶持暖育下成長茁壯的。

誠如新任美國國務卿魯比奧，在美國參院舉行的任命聽證會上的一段發言，最足以反映出美國農夫被他「溫活」的中國毒蛇反咬一口的切身感受。

魯比奧說，「我們曾歡迎中共加入這個全球秩序，他們利用了所有的好處，但忽略了所有的義務和責任。相反地，他們（中共）以說謊、欺騙、駭客攻擊和偷竊的方式，贏得了全球超級大國的地位，而我們（美國）付出了代價」。

魯比奧指出，「美國長期對中國採取過於寬容的政策，讓中國在貿易和人權問題上“作弊”，未對中國政府不當行為作出有效回應。」以致於讓中國壯大成為美國歷史上「最具威脅的相近對手」。

不但美國政府感受到中國毒蛇無情反噬的狠毒，近幾十年來，曾與中國打過交道的外國企業，幾乎無一倖免於中國毒蛇反噬的傷害。

中國號稱「多、快、好、省」的DeepSeek，是以「蒸餾」的方式，大量剽竊Open AI的開源資料，再加以修改而成的另類「山寨版」。（路透檔案照）

就以農曆新年期間發生的中國AI DeepSeek衝擊美國AI產業與華爾街金融市場的事例而論，如今事實真相已漸白於世，原來中國號稱「多、快、好、省」的DeepSeek，是以「蒸餾」的方式，大量剽竊Open AI的開源資料，再加以修改而成的另類「山寨版」。

DeepSeek借助美國AI產業無私的開源資料壯大後，反身就狠狠侵噬美國的AI產業的源頭。造成了全美股市上萬億資金的蒸發，輝達市值更曾一夕損失高達5927億美元之多。

這就讓美國科技業長期耕耘的「老農」們，徹底見識到中國蛇的狠毒以及猶如「蛇吞象」般的貪得無厭。

由上可證，把《老農和蛇》的寓言，列為「蛇年」第一課的意義有多麼重要了吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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