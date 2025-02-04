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自由廣場》（北社評論）國會大換血才能救台灣／展現民主價值 罷免蔚為全民運動

2025/02/04 05:30

◎ 潘威佑

二○二五年二月三日新春開工，全國十八個罷免團體齊聚中央選舉委員會，正式送交超過十萬份罷免連署書，掀起台灣公民意識的覺醒與行動浪潮。參加連署的國人，不只有傳統台派綠營，連深藍眷村也無法接受本屆藍白立委荒腔走板、親中賣台的種種行徑，因而參加連署的人數也相當多。政治觀察者一致認為，這次罷免行動參與者「超越藍綠」，並非政黨鬥爭，是台灣人民對抗中共滲透、守護民主價值的象徵；也是選擇「抗中保台」或「投中賣台」的重大考驗。藍白立委配合中共，粗暴操控立法院、破壞民主制度，台灣人民無法坐視不管，必須透過罷免以展現公民的力量，捍衛國家尊嚴及民主生活。

這次罷免運動完全是台灣公民意識的展現，是全民團結一致，積極行動捍衛台灣的民主未來。中共以為能透過利益收買立委、操控立院以顛覆台灣，但種種行徑已激起人民反抗。藍白立委吃定執政黨不敢發起罷免，從而肆無忌憚地推動違憲法案、破壞民主機制，甚至大舉削弱台灣國防安全與經濟韌性。他們忽視台灣的真正主人是握有選票的全體公民，而非任何政黨與政客。「人民才是國家的主人，如今惡僕欺主，要把國家搞垮，台灣人不會答應！」

「選舉、罷免、創制、複決」，其中罷免權是民主制度賦予人民的重要權利，是對違背民意的政客進行問責的合法機制，絕非騷亂或鬧事。這場罷免不僅是對個別立委的懲治，其核心議題更非藍綠對抗，而是更高格局的「民主對抗專制」、「自由對抗奴役」，面對中共的滲透與威脅，台灣人民必須展現決心，不容助紂為虐的政客繼續危害國家安全。經由罷免，台灣才能維護憲政體制，並向國際社會展示民主韌性，讓世界看見台灣人民對自由與正義的堅持。

台灣人民必須認清中共的野心，堅決拒絕任何侵害台灣主權的行徑，並向國際社會展現不容妥協的態度。極權統治建立在人民的無知與奴性之上，如今台灣人民擁有充分的公民意識及主人意識，無法用恐嚇奪走，無法用武力征服，自己的國家自己救！這場全民罷免運動正持續壯大，成為台灣民主進程的重要里程碑，為國家的未來奠定更堅實的基礎。

（作者是台灣北社秘書長）

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