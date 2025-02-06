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自由開講》呼籲政府強化流感快篩政策／賦予社區藥局關鍵角色 共築防疫防線

2025/02/06 08:25

◎ 黃金舜

藝人大S因流感併發症辭世，再度引發社會關注。流感對高風險族群威脅極大，若未及時就醫或服用抗病毒藥物，恐加重病情甚至致命。每年政府提供公費疫苗，但接種率偏低，顯示政策與宣導仍有不足。此外，民眾普遍缺乏對流感初期症狀的認識，因此難以及時就醫，導致錯失治療黃金期，若能開放流感快篩試劑於社區藥局販售，讓民眾更容易取得快篩工具，就能及早確認病情，避免延誤治療時機

藝人大S因流感併發症辭世，引發社會對流感的關注，甚至傳出民眾搶打流感疫苗。（資料照）藝人大S因流感併發症辭世，引發社會對流感的關注，甚至傳出民眾搶打流感疫苗。（資料照）

疫苗接種不足 流感防治仍存漏洞

根據美國CDC研究，流感疫苗可降低40%-60%感染風險，並減少併發症及住院率。高風險族群如65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者等應優先接種。然而，台灣疫苗接種率偏低，反映施打管道、便利性與宣導不足，政府應加強推廣，提供更多施打場域。

流感快篩試劑應開放藥局販售 讓民眾更快確診

流感的治療黃金期為發病48小時內，及時確診並服用抗病毒藥物可有效降低重症風險。許多民眾因不確定是否感染流感，延遲就醫，錯過治療時機。目前流感快篩試劑主要在醫療院所使用，但COVID-19疫情已證明，開放家用快篩有助於提高確診效率，減少醫療資源負擔國外如日本、美國、韓國等地已允許藥局販售流感快篩試劑，台灣應參考這些經驗，開放社區藥局販售流感快篩試劑，讓民眾快速確認病情，減少醫療院所擁擠，提高治療效率


社區藥局是民眾獲取醫藥資訊的第一線，若能開放流感快篩試劑販售，藥師可協助判讀結果，提供衛教資訊，提升防疫效率。（資料照）社區藥局是民眾獲取醫藥資訊的第一線，若能開放流感快篩試劑販售，藥師可協助判讀結果，提供衛教資訊，提升防疫效率。（資料照）

社區藥局是防疫第一線 藥師可協助快篩判讀

社區藥局是民眾獲取醫藥資訊的第一線，應在防疫體系中發揮更大作用。開放流感快篩試劑販售後，藥師可協助判讀結果，提供衛教資訊，指導患者後續就醫或治療流程，減少不必要的醫療院所擁擠，提升防疫效率。

讓流感防治更全面 政府應積極行動

流感每年奪走無數生命，並對高風險族群造成嚴重影響。政府應檢討防治政策，儘速開放流感快篩試劑於社區藥局販售，提升民眾的自我檢測能力，讓確診與治療更及時。生命無價，防疫應該走在前面，而不是等到悲劇發生後才檢討政策漏洞，政府應正視疫苗接種與快篩試劑開放的重要性，讓防疫更便民、更有效，真正落實「預防勝於治療」的精神

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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