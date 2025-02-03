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矢板明夫觀點》罷免行動的三大正當性

有不少人質疑這場罷免行動的正當性，認為罷免並不是民主的常態。我個人認為，這場罷免的正當性有三。
矢板明夫

矢板明夫

2025/02/03 21:00

◎矢板明夫

2月1日下午到大安區的永康公園，和罷免羅智強的團體的志工們交流了一個多小時。期間，遇到很多人專程過來參加連署。有20多歲的年輕人，也有八九十歲的老人家，感受到了支持罷免民眾的熱情。

作者和罷免羅智強的團體的志工們交流。（取自貼文）作者和罷免羅智強的團體的志工們交流。（取自貼文）

也遇到了持不同意見的民眾。有一個路過的中年女性對志工們大聲喊道「大過年的，搗什麼亂！」志工們不慌不忙、齊聲回應：「下架通匪立委、保衛台灣！」看到志工們人多心齊，她只得灰溜溜地走了。志工們告訴我，這一帶有很多眷村，經常有人過來嗆聲，但大家都很克制，沒有發生過衝突。

不禁讓我回想起2014年，去香港採訪「雨傘運動」時的情景。雨傘運動是香港年輕人主導的爭取普選的公民運動，受到了香港主流民意的支持。當時也有一些親中派跑過來嗆聲搗亂，但很快就被大家轟走。

2014年香港「雨傘運動」。（路透檔案照）2014年香港「雨傘運動」。（路透檔案照）

民主和自由 ，要比我們想像的脆弱很多

誰也沒想到，僅僅過去10年。香港的那些年輕人或身陷囹圄、或遠走他鄉。香港已經不存在任何反對的聲音了。相反，當時跑過來嗆聲的那些非主流派人士，現在已經和北京政府同流合污，變成了香港的當權派，正在作威作福。這件事給我們的教訓是，「民主和自由，要比我們想像的要脆弱很多」，需要大家努力捍衛。

有不少人質疑這場罷免行動的正當性，認為罷免並不是民主的常態。我個人認為，這場罷免的正當性有三。

第一、是朝野對立嚴重，政府被在野黨癱瘓、不能做事。既然在國會擁有多數的在野黨不願意倒閣，那就只有發動罷免、下架在野黨立委，才能使國家繼續前進。

第二、現在的國會構成是去年一月的民意。但在那之後，第二在野黨民眾黨的黨魁涉貪被起訴，政治情勢已經發生了重大變化，有必要再次傾聽民意。

第三、眾多在野黨立委，一邊審議法案和預算，一邊和台灣的最大假想敵中國的官員頻繁互動，有重大「通敵賣台」的嫌疑。所以，有必要詢問選民「是否還信任這些立委？」

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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