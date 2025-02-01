自由開講》精準罷免：以首惡大惡為目標

◎ 李文忠

韋伯（MaxWeber）是廿世紀初最重要的公共知識份子，假期第N次重温《韋伯選集︰學術與政治》，這裡要討論的是他在1919年著名的演講《政治作為一種志業》，探討政治領袖及公共人物的倫理責任或者說道德選擇。我看的是錢永祥的中譯本，到目前為止還是最好的版本。

他在演講中強調「熱情」、「責任感」及「判斷力」三種人格特質的絕對重要性，視之為作為政治家的條件︰

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一、熱情

對政治的奉獻起於熱情、養於熱情，但他講的熱情是「切事的熱情」，一種對一件「踏實的理想」的熱情奉獻，不是空有熱情，流於「沒有結果的亢奮」。他指出︰政治家的特色正是在其精神的强靭自制。

二、責任感

政治行動一定要有某些信念及價值，但不能僅依賴這些，而是必須考慮到行動可能帶來的具體後果（註一）包括對他人的影響，並為其負責。在這裡韋伯將「EthicsofResponsibility」（責任倫理）與「EthicsofConviction（信念倫理）」對立起來，他指斥後者為自鳴正義的道德，並認為二者在根本上互異，同時有不可調和的衝突。

換句話說，這是一種現實主義的道德觀，或者說在信念價值與現實間取得平衡。韋伯提醒以政治作為志業的人在考慮道德原則的同時，也要評估現實情況時的各種限制以及長遠的後果，從而做出艱難的委恊。

三、判斷力

要滿足上述二項，政治家需要具備最重要的心理特質︰判斷力，這是一種心沈氣靜去如實地面對現實的能力，這就需要對人和事保持距離，才能調和熾烈的熱情和冷靜的判斷力。韋伯說的好︰政治靠的是頭腦，不是靠身體或心靈的其它部份。

作為韋伯的信徒，再以他的教導針對罷免略抒淺見。

藍白惡鬥，不惜扯台灣後腿並損害許多人民的權益。（資料照）

現狀︰

一、藍白惡鬥，不惜扯台灣後腿並損害許多人民的權益，不設法遏制，勢必繼續胡搞。

二、綠營、青鳥、若干知識界及受害者的強烈憤怒被喚起，但尚未擴及多數人民。

條件︰

一、罷免是公民的權利，政府及執政黨不能置啄，但擁有最大的力量，也會概括承受最多的後果。

二、這昰艱難的戰場。

罷免是公民的權利，政府及執政黨不能置啄。圖為店家設立罷免立委據點。（記者林宜樟攝）

未來發展︰

一、藍白必定罷綠反制，可能全面開戰，政治議題從藍白惡鬥綠營變成綠營大鬥藍白，延續長達半年，中間/淺綠/淺藍選民怎麼看？

二、罷免有成必有震懾效果，反之則變本加厲。

三、未來三年半政局很可能衝突不斷，和解團結愈加困難。

策略，我的建議不變︰

一、立場仍維持冷靜觀察判斷，但不是冷眼旁觀，也不潑冷水。

二、目前的任務是1.持續讓社會了解國家及人民受到的傷害，2.掌握民意走向。

罷免立委王鴻薇參與者也已達第一階段門檻。（「山除薇害」提供）

三、選項仍昰精準罷免，以首惡及大惡為目標，目的在1.宣傳，2.罷免結果超出意料之外。

註一︰韋伯指出︰行為者應該具備對後果的預見能力。這可不容易，但必須考慮到行動可能帶來的後果理所當然。

（作者為前立法委員）

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