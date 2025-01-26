自由開講》川習通話的戰略意涵

◎下民之辟

每次中美領袖的首次通話，都是一場看不見硝煙的博弈。習近平與川普的首次對話，既是一次權謀的試探，也是一次全球戰略的揭幕。表面上，雙方都在釋放善意；實際上，這場通話背後是權力與利益的交鋒。

美國總統川普在就職前3天，與中國國家主席習近平進行通話。示意圖。（路透檔案照）

這次通話的時機耐人尋味。並非川普勝選後立即接到來自北京的祝賀電話，而是選擇在就職典禮前三天。這是中方一貫的謹慎外交風格，更是一種策略上的平衡術：既避免過早介入美國內政，又在新總統即將上任時表現出應有的重視，從而在中美關係的初始節點上佔據一定的話語主動權。

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習近平的表態看似溫和，但每句話都有深意。他提到「中美可以成為夥伴與朋友」，表面上是在傳遞善意，實則是一種對美方政策的預判與試探。更為關鍵的是，他強調「慎重處理台灣問題」，這不僅是對川普挑戰「一中政策」的間接回應，也是在告訴美國，中國對核心利益問題的底線不容挑戰。

川普的回應則體現了他的典型商人思維。他說中美是「最重要的兩個國家」，但這句話更多是一種談判策略。川普對「朋友與敵人」的定義非常簡單——是否符合美國的利益。當時的川普已明白，中美貿易戰的開端即是他的籌碼，而不會僅僅是一場外交形式的互動。川普還提到希望與習近平儘早會面，這透露出他在外交上善於利用個人關係達成交易的偏好。

日本派出外相出席川普的就職典禮。圖為美國國務卿盧比歐在國務院會見日外相岩屋毅。（法新社）

除了雙方的言辭，國際社會對這次通話的解讀也耐人尋味。日本立即派出外相出席川普的就職典禮，試圖搶佔與美國合作的主導權；菲律賓總統小馬可仕卻未被邀請，顯示美國對南海戰略的微妙調整。這些細節表明，中美首次通話的影響早已不止於雙邊關係，而是涉及整個亞太地區的戰略格局。

更深層次的問題是，這場通話反映出中美關係的矛盾性質。習近平提出的「合作共贏」與川普的「美國優先」本質上是不可調和的。對中國而言，國際秩序的多極化是其外交戰略的目標，而對美國來說，維持單極霸權才是根本利益。中美的首次通話是一場表面的和諧，但深處則隱藏著對未來不可避免的對抗的預演。

台灣問題在這場通話中再次成為焦點，也說明在中美關係中的特殊地位。對中國來說，台灣是國家主權不可分割的一部分；對美國來說，台灣則是一張戰略牌。川普當時的姿態更多是為了施壓中國，以此獲得更多的經濟利益，而非真心關注台灣的安全與發展。這種短視的商業思維可能對台灣的長期發展帶來不穩定因素。

總結而言，中美領袖的首次通話看似平和，但實則是一場高層次的博弈。習近平的策略是穩中求進，試圖在新局勢下奠定雙邊關係的基本框架；川普則是在謀求利益的最大化，將中美關係視為一場交易的棋局。這場通話折射出未來中美關係的核心矛盾：是合作還是對抗？答案可能不是二選一，而是一場不斷交替的複雜過程。

（作者專精軍事政治學，從事自由業）

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